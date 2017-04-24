* اجراء أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الجمعة القادمة

أعلن رئيس لجنة الدعايات للانتخابات الرئاسية في هيئة الإذاعة و التلفزيون احسان قاضي زاده هاشمي أنه ستعقد أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الستة، الجمعة القادمة و تبث مباشرة على الهواء.



و أضاف قاضي زاده هاشمي على هامش الاجتماع العلني لمجلس الشورى الإسلامي يوم الأحد : تعقد أول مناظرة بين المرشحين الستة لمدة ثلاث ساعات وستبث مباشرة على الهواء عبر القناة الأولى و قناة خبر للتلفزيون.

وقد أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية قائمة تضم 6 مرشحين تم تاييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض منافسات الدورة الـ12 للانتخابات الرئاسية الايرانية.

والمرشحون النهائيون لخوض المنافسات الانتخابية هم حسن روحاني و ابراهيم رئيسي و محمد باقر قاليباف واسحاق جهانغيري ومصطفى هاشمي طبا ومصطفى ميرسليم.

وستجري انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية والدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي بالتزامن مع بعض في 19 ايار / مايو المقبل.



* بدء المدة القانونية لاعتراض المرشحين الذين رفضت أهليتهم في انتخابات المجالس البلدية

بدأت يوم الاحد المهلة القانونية لاعتراض المرشحين الذين رفضت أهليتهم في انتخابات المجالس البلدية الايرانية وتستمر المهلة لغاية 4 ايام.

واعلنت قائممقاميات البلاد في المحافظات تأييدها او رفضها لأهلية عدد من المرشحين في انتخابات المجالس البلدية بعد استلامها وجهات نظر لجان الرقابة.

وتعد النتائج المعلنة اولية حيث يستطيع المرشحون الذين رفضت اهليتهم رفع شكوى اعتبارا من أمس ولمدة 4 ايام الى اللجنة الرقابية التنفيذية في المحافظات.

ووفق الملاحظة الثالثة من المادة 50 القانونية تستطيع اللجان الرقابية مناقشة اهلية المرشحين اعتبارا من يوم 27 نيسان/ ابريل ولمدة 10 ايام ومن ثم يتم اعداد النتائج النهائية لاهلية المرشحين المرفوضين في 7 ايار/ مايو المقبل عبر القائممقاميات في البلاد.

وتعلن قائممقاميات البلاد القوائم النهائية لاسماء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية في 8 ايار/ مايو المقبل ولمدة 3 ايام. وتبدأ الحملات الانتخابية للمجالس البلدية في يوم 11 ايار/ مايو ولمدة 7 ايام. يشار الى ان انتخابات المجالس البلدية ستجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 19 ايار/ مايو المقبل.





* كدخدائي: لا علاقة لتوصية قائد الثورة لأحمدي نجاد بعدم الترشح في عدم تأييد أهليته

أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي بان لا علاقة للتوصية التي وجهها قائد الثورة الاسلامية الى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، بمسالة عدم تأييد اهليته.

وقال كدخدائي في تصريح للتلفزيون الايراني ان توصية قائد الثورة الاسلامية الى أحمدي نجاد بعدم خوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية، لم تؤخذ بنظر الاعتبار في عدم تأييد اهليته في مجلس صيانة الدستور، الا اذا كان هنالك قرار مباشر من القائد.

واضاف، ان اهلية رئيس الجمهورية تدرس كبقية الافراد وان اهلية كل فرد متعلقة بالدورة ذات الصلة وليست للدورات التالية، وان قضية أحمدي نجاد هي كسائر القضايا ولا فرق فيها.

وقال كدخدائي، ان الوقت الذي خصصناه في هذه الدورة من الانتخابات لدراسة اهلية المرشحين كان اقل من سابقاته ولم يكن هنالك اي تحد او مسألة خاصة.

واوضح بأنه من الممكن ان شخص ما كان حائزا للشروط فيما سبق الا ان رأي أعضاء مجلس الصيانة انه الان لا يستوفي الشروط.

واعتبر انه ليس هنالك رفض للأهلية من قبل مجلس صيانة الدستور ليكون هنالك اعتراض على ذلك، بل هنالك استيفاء للشروط من عدمه.







