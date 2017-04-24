وتأتي زيارة العميد حسين دهقان بدعوة رسمية من الفريق سيرغي شويغو للمشاركة في مؤتمر موسكو الامني الدولي الذي ينعقد يومي 26 و27 نيسان / ابريل الجاري.

وسيلقي وزير الدفاع الايراني كلمة خلال المؤتمر كما سيجتمع بنظيره الروسي للتباحث حول تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الجارية في المنطقة والعالم. كما سيلتقي نظرائه من البلدان الأخرى المشاركين في المؤتمر.

في سياق آخر، خلال مشاركته في الملتقى العام الثاني والعشرين لقادة قوى الامن الداخلي، الاحد، قال العميد حسين دهقان: ان الأمن والتطور هما وجهان لعملة واحدة، لأنه في ظل الامن يمكن تحقيق التطور وفي ظل التطور يتحقق الامن.

وأشار الى الميزات البارزة لقوى الأمن الداخلي، ومن أهمها الاقتدار، وقال: لابد من تطبيق النظام والقانون في المجتمع في ظل الاقتدار ومن دون أي تمييز، لأن ذلك يولد الاقتدار والنظام والسمعة، وبهذا التوجه يتم تعميم الالتزام بالقانون واحترامه كثقافة داخل المجتمع.

ولفت الى التواصل المباشر والمستمر بين قوى الامن الداخلي مع افراد الشعب في جميع المجالات، وقال ان هذه الاتصالات والتواصل المباشر، ومواصلة تقديم الخدمات ومكافحة الجرائم والوقاية منها، يؤدي الى ان تعتبر قوى الامن الداخلي مظهرا للسيادة الوطنية.

ووصف وزير الدفاع قوى الامن الداخلي بأنها تعتبر سمعة النظام وحيثيته بعين المجتمع، وقال: لن نسمح ابدا لأي عنصر أو فرد أو مؤسسة بالمساس بإقتدار قوى الامن الداخلي.

وأكد ضرورة تجهيز قوى الامن الداخلي بالتقنيات والتجهيزات الحديثة، واضاف ان وزارة الدفاع ترى من واجبها ان تستخدم قصارى جهودها لدعم قوى الامن الداخلي.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار وزير الدفاع الى بث الاكاذيب والاخبار الملفقة من قبل زمرة منافقي خلق، فيما يرتبط بالقدرات النووية الايرانية السلمية، والتي تبعتها مواقف غير صحيحة بل ومعادية من قبل بعض المسؤولين الاميركيين في هذا المجال، وأبدى استغرابه من لجوء المسؤولين الامريكيين مرة اخرى الى ورقة المنافقين المحترقة، الذين من ابرز صفاتهم الارهاب وخيانة شعبهم، وأوضح: لا شك ان هذه المؤامرة الشيطانية لزمرة المنافقين ستبوء بالفشل، وان الشعب الايراني الواعي الثوري لم ولن يتقبل مطلقا الاهانة والتهديد، ولن يقصر ولا للحظة واحدة في أداء دوره الاقليمي والعالمي وتعزيز قدراته الدفاعية والردعية.

وتطرق العميد حسين دهقان الى الانتخابات المقبلة، وقال: من المؤكد وعلى اعتاب هذا الحدث الوطني الكبير، إن الاعداء يكثف محاولاتهم لزعزعة الامن، لذلك لابد من التحلي بالمزيد من الوعي واليقظة من قبل الجهات الامنية في البلاد، وان لا يتم السماح للاعداء بالقيام بأدنى حركة تهدد الأمن.



