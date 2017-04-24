وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف صباح الاحد، الى العاصمة اليونانية اثينا لحضور (مؤتمر الحضارات العشر القديمة) واجراء لقاءات مع كبار المسؤولين اليونانيين.

قبيل مشاركته في مؤتمر الحضارات العشر القديمة في فيينا

وأعلن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي في تصريح له يوم السبت بأن الوزير ظريف سيزور اثينا لمدة يومين للمشاركة في مؤتمر الحضارات العشر القديمة.

واضاف: إن وزير الخارجية سيلقي كلمة في المؤتمر كما سيلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليونانيين وكذلك عددا من نظرائه المشاركين في المؤتمر.

وفي تغريدة له على تويتر قال ظريف : اشارك في مؤتمر الحضارات العشرة القديمة، في اثينا لبحث الحوار بين الحضارات بهدف ايجاد عالم خال من العنف والتطرف.



يذكر ان المنتدى يشهد مشاركة وزراء خارجية 10 دول تمثل أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ، وهي مصر، والصين، واليونان، والهند، والعراق، وإيران، وإيطاليا، والمكسيك، وبيرو، وبوليفيا بهدف استحضار القواسم المشتركة للحضارات القديمة كالتعددية والتسامح والعيش المشترك، لمواجهة تحديات العالم .