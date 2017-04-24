زار مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، يوم الأحد، وبرفقته زوجته "كارين"، وابنتيهما "شارلوت" و "أودري"، دار أوبرا سيدني، وحديقة حيوان تارونجا، في سيدني، وذلك في جولة سياحية على هامش زيارته الرسمية، التي التقى خلالها رئيس الوزراء الأسترالي.

وأنهى نائب الرئيس الأمريكي، جولته السياحية وبرفقته عائلته، وسط تأمينات مشددة من قوات مكافحة الإرهاب الأسترالية، التي رافقت جولته البحرية بـ"لنش خاص"، إضافة إلى زيارته لدار الأوبرا، وحديقة الحيوان.

وكان عقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بين نائب الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم ترنبول، في سيدني، مساء السبت، وقال "بنس"، خلال كلمته بالمؤتمر: إن الولايات المتحدة ستحترم اتفاق اللاجئين المثير للجدل مع استراليا والذي بموجبه ستعيد واشنطن توطين 1250 طالبا للجوء.

من جانب آخر وصل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (أف.بي. أي) جيمس كومي يوم الأحد، إلى نيوزيلندا، وذلك وسط تكتم المسئولين عن الإدلاء بأي تفاصيل حول طبيعة الزيارة.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي) الإخبارية الأمريكية عن المتحدثة باسم رئيس الوزراء النيوزيلندي قولها: إن الحكومة النيوزيلندية تستضيف مؤتمرا هذا الأسبوع يحضره عدد من كبار المسؤولين حول العالم.. فيما لم تدل بمزيد من التفاصيل لدواع أمنية.