أثارت صور لراهبات مسيحيات وهن يدخنن ويبعن الماريجوانا في كاليفورنيا جدلاً كبيراً في أمريكا، لاسيما في الأوساط المسيحية التي ترفض بشكل قاطع مثل هذه المظاهر في المجتمع وتعدّها تشويها لجوهر الدين المسيحي.

والمعلومات التي وردت مرفقة بالصور جاءت بعد أن سمحت كل من الأخت "كيت" والأخت "دارسي" اللتان تعيشان في مقاطعة ميرسيد بكاليفورنيا للمصورين "شوغن كراوفورد" و "جون ديبويس"، بالتقاط صور لهما أثناء زراعتهما لعشبة الماريجوانا التي تصنّف كعشبة مخدرة وتمنعها الأديان السماوية لتأثيرها المدمر على الدماغ، إلا أن هؤلاء الراهبات يعتبرنها طبيّة ولها فوائد جمّة! حتى أنهن تجرأن على الظهور في الصور وهن يدخنّ هذه الحشيشة.

ونشرت صحف بريطانية وأمريكية صورا ظهرت فيها الأختان اللتان تعتبران نفسيهما راهبات لكن ليس بالمعنى التقليدي أو الكاثوليكي، ليتم فيما بعد تداول هذه الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

والمثير للعجب أن هاتين الراهبتين تقومان بإعداد الحشيشة المخدرة على مراحل بدءً من زراعتها وصولاً إلى تدخينها الأمر الذي وثقته الكاميرا، وقد بدأن في هذا العمل منذ سنة، حيث يزرعن الماريجوانا ويبعنها على أساس طبي في متجر وعبر موقع ويب خاص بهما.

وفي بداية الأمر كان عمل الأختين الراهبتين مرخصاً، إلا أن بلدية كاليفورنيا مزّقت الترخيص بعض أن تلقت طلبات بإيقاف هذا العمل لما له من تأثير وردود فعل لم تعجب المتدينيين من الكاثوليك.

الراهبتان الحشّاشتان

وفي تصريح غير مسبق لهما، قالت كل من الأخت كيت والتي تدعى "ميوسن كريستين" وتبلغ من العمر 56 سنة، والأخت "دارسي جونسون" والتي تبلغ من العمر 24 سنة أنهما كانتا تستخدمان الماريجوانا في إنتاج مراهم وحقن تساعد على تقليل الآلام، وأوضحتا أنهما كانتا تحلمان بالعيش حياة بسيطة، وتنتجان هذه المادة لأغراض طبية في بيئة روحية، لتحققان الإكتفاء الذاتي وتستطيعان إعالة أنفسهما.

ومن المعروف عن سكان كاليفورنيا أنهم كانوا من ضمن بعض الولايات الأمريكية التي رفضت تشريع استهلاك الماريجوانا وزراعتها والاتجار بها، لاسيما وأن هذا القانون التشريعي قد أثار جدلاً واسعا على مستوى الولايات الامريكية كلها.