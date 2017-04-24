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رقم الخبر: 191902 تاريخ النشر: نيسان 23, 2017 الوقت: 16:59 الاقسام: رياضة  
مقتل الدراج الإيطالي المخضرم سكاربوني بحادث سير

مقتل الدراج الإيطالي المخضرم سكاربوني بحادث سير

قال فريق أستانة المنافس في سباقات الدراجات، السبت، إن لاعبه الإيطالي المخضرم، ميشيل سكاربوني، قتل في حادث سير، بعد أن صدمته شاحنة خلال تدريب له قرب منزله.

وأنهى سكاربوني (37 عاما) سباقا، الجمعة، وغادر منزله في ساعة مبكرة من صباح السبت لأداء بعض التدريبات، حيث وقع الحادث عند تقاطع للطرق.

وقال الفريق في بيان فقدنا بطلا عظيما وشخصا متميزا لم تكن الابتسامة تفارقه في كل الأوقات والمواقف. وكانت له مكانة كبيرة لدى الجميع في الفريق. وترك سكاربوني زوجة وطفلين.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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