خبر محزن لعشاق "السلطان" تعرض مهاجم مانشستر يونايتد زلاتان إبراهيموفيتش لإصابة خطرة في المباراة التي فاز فيها فريقه الخميس على أندرلخت البلجيكي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وبات موسم اللاعب البالغ 35 عاما مهدداً، مع زميله المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو الذي تعرض للإصابة في المباراة عينها.

وقال يونايتد: أظهرت التحقيقات المفصلة للإصابات التي تعرض لها ماركوس روخو وزلاتان إبراهيموفيتش (...) ضررا كبيرا للاعبين في أربطة الركبة يتطلب آراء متخصصة في الأيام المقبلة.

وتابع: تقدير الوقت للشفاء سيكون ممكنا فقط بعد تحديد خطط العلاج النهائية إثر هذه المعاينات.

ويشكل غياب «السلطان» كما يسميه عشاقه، خسارة كبرى لفريق الشياطين الحمر الذي ينافس على الفوز ببطولة يوروبا ليغ أو حجز مقعد في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأحرز زلاتان 28 هدفا في 46 مباراة بعد قدومه في انتقال حر من باريس سان جرمان الفرنسي، وفق ما نقل فرانس برس.

وإذا خضع زلاتان لجراحة وبعدها لفترة إعادة تأهيل، سيكون مستقبله مع يونايتد غير مؤكد اذ ينتهي عقده الصيف المقبل. وأوقعت قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي يونايتد، في مواجهة سلتا فيغو الاسباني.