تعرضت آمال إنتر ميلانو في التأهل لبطولة أوروبية في الموسم المقبل لضربة كبيرة بعد الخسارة 5-4 أمام فيورنتينا في الكالتشيو، السبت، بينما اقترب أتلانتا من الدوري الأوروبي.

وسجل ماتياس فيسينو هدفين لفيورنتينا وأضاف دافيد أستوري هدفا، كما هز كوما بابكر الشباك مرتين، فيما أهدر زميله فيدريكو برنارديشي ركلة جزاء في مهرجان أهداف على أرض الفريق الفائز.

ونجح ماوريو إيكاردي مهاجم الإنتر في تسجيل ثلاثة أهداف، منها ثنائية في الدقائق الأخيرة، وأضاف إيفان بريشيتش هدفا، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخسارة الثامنة بالمسابقة هذا الموسم. ورفع إيكاردي رصيده إلى 24 هدفا في الدوري هذا الموسم ويتأخر بهدف واحد عن المتصدرين إيدن جيكو مهاجم روما وأندريا بيلوتي هداف تورينو.

وتجمد رصيد إنتر ميلانو عند 56 نقطة من 33 مباراة ويتأخر بنقطتين عن غريمه وجاره ميلان صاحب المركز السادس والذي خاض 32مباراة فقط.

وتلقى أتلانتا في المقابل دفعة كبيرة للتأهل للدوري الأوروبيبعدما فاز 3-2 على بولونيا ليصبح رصيده 63 نقطة بالمركز الرابع الذي يصعد بصاحبه مباشرة لهذه المسابقة القارية.

وحقق أتلانتا الفوز بفضل أهداف أندريا كونتي وريمو فر ولروماتيا كالدارا، بينما سجل ماتيا ديسترو وفيدريكو دي فرانشيسكو هدفي بولونيا.