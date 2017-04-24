قطع الإسباني رفائيل نادال خطوة أخرى نحو زيادة رقمه القياسي بالفوز ببطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة للمرة العاشرة، بعدما تغلب على ديفيد جوفين 6-3 و6-1 في الدور قبل النهائي السبت.

وكان جوفين المصنف العاشر في البطولة متقدما 3-2 وفي نقطة الفوز بالشوط، عندما اعتبر الحكم سيدريك مورييه أن ضربة لنادال كانت داخل الملعب، بينما أظهر نظام عين الصقر، الذي لا يستعين به الحكام في الملاعب الرملية، أن الكرة كانت خارج الملعب.

وتم إعادة النقطة وتمكن نادال المصنف الرابع في البطولة من كسر الإرسال قبل أن يفوز في عشرة من الأشواط 11 التالية، ليضرب موعدا مع مواطنه الإسباني البرت راموس في النهائي، الأحد بعدما تغلب المصنف 15 على الفرنسي لوكا بوي 6-3 و5-7 و6-1. وأطلقت جماهير مونت كارلو صيحات استهجان ضد الحكم، ورفض جوفين مصافحته في نهاية المباراة.

وقال نادال الذي سيخوض النهائي للمرة 11 «أتصور أن الكرة كانت خارج الملعب، لكني كنت في الجانب الآخر من الملعب.. لم أتمكن من رؤية العلامة».

وفي وقت سابق السبت، تعافى الإسباني راموس المتخصص في الملاعب الرملية، الذي أطاح بالبريطاني آندي موراي المصنف الأول عالميا والكرواتي مارين شيليتش المصنف الخامس، في البطولة في طريقه للدور قبل النهائي، من خسارته للمجموعة الثانية ليهزم بوي المصنف11. وفاز راموس بأربعة أشواط متتالية، ليفوز بالمجموعة الأولى بينما واجه بوي صعوبة في الوصول لأفضل مستوياته.