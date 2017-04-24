احرزت ايران لقب الوصافة في بطولة العالم بلعبة «الملكمة والشطرنج» التي اقيمت في الهند بعد ان احتلت المركز الثاني بحصولها على ميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية واخرى برونزية.

ونال الميدالية الذهبية كل من «سامان سعيدي« و«سعيد سالا نيا»، وحصل «محمد رازاني» على الميدالية الفضية ، و«علي عسكري» على الميدالية البرونزية.

وشارك في هذه ابطولة التي اقيمت في الهند 11 بلدا.

ولعبة «الملاكمة والشطرنج»، لعبة مستحدثة تشرف عليها منظمة الشطرنج العالمي للملاكمة، وهي من اسمها خليط بين الملاكمة والشطرنج تتألف المباراة من 11 جولة يقوم فيها اللاعبان بممارسة الملاكمة والشطرنج ويتم تحديد الفائز عن طريق الضربة القاضية، او بالتوصل الى كش ملك .

الممتع في اللعبة كما يدعي متابعيها، تنقل اللاعبين من التركيز على المجهود العضلي الى التركيز على المقدرة العقلية والذكاء خلال مبارة واحدة تتوقع من الفائز العقل ام العضلات.