  • الإثنين ٢٧ رجب ١٤٣٨
  • الإثنين , أبريل 24, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191890 تاريخ النشر: نيسان 23, 2017 الوقت: 15:17 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
قطرات العين تعيد ضبط الساعة البيولوجية

قطرات العين تعيد ضبط الساعة البيولوجية

على الرغم من أن الساعة البيولوجية للإنسان تكمن في أعماق دماغه، فإن بالإمكان إعادة ضبطها عبر استهداف خلايا معينة في العين، هذا ما كشفت عنه دراسة جديدة أُجريت في اسكتلندا.

وقال القائمون على الدراسة إن نتائجها قد تؤدي إلى ابتكار قطراتٍ للعين، من شأنها مساعدة البشر على التكيف مع ما يُعرف بـ «اضطراب الرحلات الطويلة الناجم عن اختلاف التوقيت» والمعروف بالإنجليزية باسم «Jet Lag».

وبحسب الدراسة، تتحكم مجموعة من الخلايا الموجودة في غدة تحت المهاد في المخ في الساعة البيولوجية للإنسان. وتجمع هذه الخلايا معلوماتٍ عن الوقت بوساطة خلايا موجودة في العين، تصدر استجابات مختلفة للكثافات المتباينة للضوء، سواء كان مشرقاً كضوء الصباح أو خافتاً وقاتماً كما هو الحال خلال الليل. وتُعزى مشكلة «اضطراب الرحلات الطويلة»، إلى تعرض عينيّ المرء للضوء الساطع، لمرات تفوق في عددها ما هو معتادٌ خلال اليوم الواحد، إذا ما قام برحلات جوية يعبر خلالها مناطق زمنية مختلفة.

وفي إطار الدراسة التي جرت في اسكتلندا، سعى الباحثون إلى التأثير على الخلايا الموجودة في العينين والمسؤولة عن تجميع المعلومات المتعلقة بالتوقيت، والتفاعل مع الساعة البيولوجية الموجودة في المخ.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0669 sec