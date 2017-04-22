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رقم الخبر: 191862 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 21:10 الاقسام: محليات  
ايران تدين الهجوم الانتحاري في افغانستان

ايران تدين الهجوم الانتحاري في افغانستان

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي الهجوم الانتحاري الذي جرى امس الجمعة على قاعدة عسكرية افغانية والذي خلف العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح .

واعرب قاسمي في تصريح له السبت عن تعاطفه مع افغانستان حكومة وشعبا وعوائل ضحايا هذا الاجراء غير الانساني والارهابي.
واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد مجددا على ضرورة احلال الاستقرار والهدوء والامن في دول المنطقة خاصة في افغانستان.
وصرح قاسمي ان المخرج الوحيد لهذه المشاكل يكمن في عدم التدخل الاميركي والاجنبي واجراء حوار بين جميع المجموعات والمكونات الخارجة عن الحكم، مع حكومة الوحدة الوطنية الافغانية .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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