ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي الهجوم الانتحاري الذي جرى امس الجمعة على قاعدة عسكرية افغانية والذي خلف العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح .

واعرب قاسمي في تصريح له السبت عن تعاطفه مع افغانستان حكومة وشعبا وعوائل ضحايا هذا الاجراء غير الانساني والارهابي.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد مجددا على ضرورة احلال الاستقرار والهدوء والامن في دول المنطقة خاصة في افغانستان.

وصرح قاسمي ان المخرج الوحيد لهذه المشاكل يكمن في عدم التدخل الاميركي والاجنبي واجراء حوار بين جميع المجموعات والمكونات الخارجة عن الحكم، مع حكومة الوحدة الوطنية الافغانية .