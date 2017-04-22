اكد رئيس الجمهورية حسن روحاني وفي لقائه اليوم السبت رئيس وزراء جورجيا 'كيوركي كفيريكاشفيلي'، اكد ترحيب طهران بتنمية العلاقات بشتى المجالات مع تفليس، مبينا ان شبكة السكك الحديد الايرانية قادرة على ربط جورجيا بمنطقة الخليج الفارسي.

واشار روحاني في هذا اللقاء، الى العلاقات التاريخية والعريقة بين البلدين؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وجورجيا تنعمان بطاقات وقدرات اقتصادية وعلمية وثقافية واسعة بما يمكنهما من تطوير التعاون المشترك.

وقال ان ايران كانت من الدول الاوائل التي اعلنت اعترافها باستقلال جورجيا؛ متطلعا الى التوصل لنتائج ايجابية من خلال زيارة الوفد الجورجي لطهران عبر استخدام الطاقات المتوفرة لتنمية العلاقات الثنائية بين ايران وجورجيا.

وفيما اشار الى امكانية ايران في ان تكون جسرا يربط بين جورجيا ودول الخليج الفارسي وبحر عمان والمحيط الهندي، وفي المقابل دور جورجيا في تسهيل وصول ايران الى البحر الاسود، قال الرئيس الايراني ان عملية الترانزيت تحظى بأهمية خاصة في المنطقة؛ مضيفا ان تعاون طهران – تفليس في هذا المجال من شانه ان يؤدي الى تحول في المنطقة.

ودعا روحاني الى دعم الاستثمارات بين ايران وجورجيا وخاصة بين اصحاب القطاعات الخاصة في كلا البلدين؛ كما نوه الى وجود فرص لتعزيز التعاون السياحي بين طهران وتفليس.

وفي اشارة الى ظاهرة الارهاب، اكد رئيس الجمهورية على تعزيز التعاون بين البلدين في اطار التصدي للارهاب وتجفيف جذوره.

الى ذلك، نوه رئيس الوزراء الجورجي في اللقاء الي ضرورة استخدام الظروف والطاقات المتوفرة لدى ايران وجورجيا بهدف تنمية العلاقات وتعزيز اواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

واشار كفيريكاشفيلي الى اهمية التعاون السياحي بين الشعبين الايراني والجورجي؛ مؤكدا ان الحكومة والشعب في جورجيا يوليان احتراما كبيرا للثقافة وعقائد المسلمين والايرانيين ولن يتعرضا بالاسادة الى ضيوفهما.

ولفت رئيس وزراء جورجيا الى اهمية الاتفاق الرباعي بين ايران وروسيا وارمينيا وجورجيا في مجال الطاقة الكهربائية؛ داعيا الى تنمية هذا التعاون؛ كما اكد حرص بلاده على ربط منطقة الخليج الفارسي بالبحر الاسود عبر شبكة السكك الحديد الايرانية.