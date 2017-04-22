أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بأن الوزير محمد جواد ظريف سيتوجه الى العاصمة اليونانية اثينا غدا الاحد للمشاركة في الاجتماع الاول للحضارات القديمة العشرة في العالم.

وقال قاسمي في تصريح له اليوم السبت بأن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيلقي كلمة في الاجتماع فضلا عن اجراء لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليونانيين وكذلك مع عدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع.

ويعقد اجتماع الحضارات العشرة القديمة في اثينا لمدة يومين، ومن المشاركين فيه وزراء خارجية ايران والصين والهند وايطاليا ومصر.