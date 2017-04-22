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رقم الخبر: 191859 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 20:51 الاقسام: عربيات  
الهادي المجدوب: 3 آلاف تونسي مازالوا يقاتلون في سوريا وليبيا

الهادي المجدوب: 3 آلاف تونسي مازالوا يقاتلون في سوريا وليبيا

أعلن وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، أن نحو 3 آلاف تونسي ممن تم تجنيدهم في صفوف التنظيمات الإرهابية موجودون حالياً في سوريا وليبيا ومناطق أخرى.

وأوضح المجدوب خلال جلسة استماع له الجمعة أمام البرلمان أن "60 بالمئة من هؤلاء التونسيين موجودون في سوريا و30 بالمئة في ليبيا والبقية موزعون بين مناطق مختلفة وأن 96 بالمئة منهم تتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة".

وكشف المسؤول التونسي، أنه "تم تسجيل عودة 800 من الإرهابيين التونسيين إلى البلاد وقع إحالة 190 منهم إلى السجون ووضع 137 آخرين تحت الإقامة الجبرية في حين تم القضاء على 55 منهم خلال عمليات مكافحة الإرهاب والبقية خاضعون للمراقبة الأمنية، فيما لقي 760 إرهابياً حتفهم خارج تونس".

 

 

 
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مصدر الخبر: تونس/ وكالات
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