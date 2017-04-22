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|رقم الخبر: 191858
|تاريخ النشر: نيسان 22, 2017
|الوقت: 20:48
|الاقسام: عربيات
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الصومال.. القضاء على 52 مسلحا من" حركة الشباب"
قضت القوات الكينية المنتشرة في الصومال في إطار بعثة الاتحاد الإفريقي الجمعة، قضت على 52 مسلحا من حركة "الشباب" المتطرفة.
وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر عسكري كيني بأن القوات الكينية أجرت عملية ضد قاعدة للمسلحين في ولاية جوبا السفلى وتمكنت من ضبط كمية من الأسلحة والعبوات الناسفة ومكونات القنابل.
وقال العقيد جوزيف أوفوت إن العملية أسفرت، بحسب المعطيات الأولية، عن مقتل 52 مسلحا وإصابة الآخرين بجروح، لكنهم تمكنوا من الهروب.
يذكر أن حركة "الشباب" المتطرفة تخوض معركة ضد الحكومة المركزية في الصومال منذ سنوات وتعيق العمل الإنساني للأمم المتحدة هناك.
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