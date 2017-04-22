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رقم الخبر: 191857 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 20:45 الاقسام: عربيات  
الناتو: لا نمارس أي نشاط عسكري في ليبيا
نافيا إسقاط طائرة حربية

الناتو: لا نمارس أي نشاط عسكري في ليبيا

نفى المكتب الإعلامي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إسقاطه لأي طائرات عسكرية على حدود ليبيا، مؤكدا أنه لا وجود لأي قوات عسكرية للحلف في ليبيا ولا يقوم بأي نشاطات عسكرية داخل ليبيا.

ونفى المكتب الإعلامي لحلف الناتو، إسقاط قوات الحلف لأي طائرة عسكرية كما تزعم عدد من وسائل الإعلام، موضحا "لا وجود لأي قوات عسكرية في ليبيا والحلف لا يمارس أي نشاط عسكري في دولة ليبيا".

 يذكر أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن طائرة تتبع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" أسقطت طائرة عسكرية قطرية تحمل أسلحة للإرهابيين في ليبيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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