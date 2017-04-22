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رقم الخبر: 191856 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 20:42 الاقسام: عربيات  
المغرب يعيد علاقاته الدبلوماسية مع كوبا

المغرب يعيد علاقاته الدبلوماسية مع كوبا

أعلن المغرب، الجمعة، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع كوبا على مستوى السفراء بعد انقطاع دام 37 عاما.

ووقّع سفيرا المغرب وكوبا في الأمم المتحدة، عمر هلال وأنايانسي رودريغيز كاميخو، الجمعة في نيويورك "اتفاقا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية" بين البلدين "على مستوى السفراء"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

واستناداً إلى نصّ الاتفاق، فإنّ استئناف العلاقات "يعكس مصالح البلدين" وفق ما أشارت الوكالة، موضحة أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعه.

 

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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