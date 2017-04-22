مصر.. ضبط مسؤول "فاسد" في الأوقاف ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مسؤولا في إدارة الأوقاف بالمنيا، وذلك على خلفية قضية رشوة، حسب ما ذكرت مصادر مصرية، السبت.