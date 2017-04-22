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رقم الخبر: 191855 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 20:38 الاقسام: عربيات  
مصر.. ضبط مسؤول "فاسد" في الأوقاف

مصر.. ضبط مسؤول "فاسد" في الأوقاف

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مسؤولا في إدارة الأوقاف بالمنيا، وذلك على خلفية قضية رشوة، حسب ما ذكرت مصادر مصرية، السبت.

وقالت المصادر إن الهيئة ضبطت "مسؤول الشؤون القانونية بإدارة أوقاف بني مزار بالمنيا لطلبه وتقاضيه 4 مليون جنيه".

وأضافت أن "الرشوة" كانت "مقابل اتخاذ إجراءات تمكين أحد المواطنين من مساحة 258 فدان وقف أهلي، تبلغ قيمتها حوالي 130 مليون جنيه".

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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