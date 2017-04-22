أعلن مصدر عسكري في الجيش اللبناني، السبت، عن مقتل مفتي تنظيم داعش الإرهابي في منطقة عرسال شرقي البلاد، في عملية أمنية اعتقل خلالها 9 أشخاص.

وقال المصدر إن عناصر الجيش اعتقلت لبنانيين وسوريين، من بينهم وائل ديب الفليطي من عرسال، وهو مطلوب لقوات الأمن بتهمة القيام بأعمال إرهابية وانتمائه إلى تنظيم داعش.

وبحسب المصدر، فإن الفليطي مسؤول عن عمليات تهريب أشخاص ونقل الإرهابيين المتمركزين في أطراف بلدة عرسال، بالإضافة إلى ارتباطه بتفجير سيارات.

أما القتيل، فهو "المفتي الشرعي لدى التنظيم الإرهابي في منطقة عرسال، وقد أفتى في أوقات سابقة بقتل عسكريين لبنانيين".

وبحسب المعلومات الأمنية، فإن العملية بدأت صباحا واستمرت لساعتين، حيث دهم الجيش منطقة وادي الحصن، مطوقا منزل الفليطي الذي يأوي مجموعة من المسلحين السوريين واللبنانيين المنتمين إلى داعش الإرهابي.

ووفق المصدر العسكري لم تسفر العملية عن أي اصابات في صفوف الجيش.