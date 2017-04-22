في اليوم السادس من معركة "الحرية والكرامة"

يواصل ما يزيد عن 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي في معركة الحرية والكرامة التي بدأت في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الـ 17 من أبريل الجاري، ضد سياسة القمع والتعسف المفروضة عليهم.

وذكرت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن مصلحة سجون الاحتلال تواصل تنفيذ حملات تنقلات، طالت المئات من الأسرى المضربين عن الطعام، حيث جرى نقلهم إلى أقسام العزل في عدة سجون، وفي ظروف صعبة، بعدما قامت بسحب مقتنياتهم الشخصية بالإضافة إلى الأغطية والملابس.

وفي خطوة عقابية أيضا منعت إدارة سجون الاحتلال، الأسرى المضربين، من إقامة صلاة الجمعة وصادرت المصاحف منهم.

وأفادت اللجنة بأن آخر المعلومات التي تتعلق بعمليات النقل، فإن (70) أسيرًا من المضربين عن الطعام نُقلوا إلى سجن الرملة، منهم (40) نُقلوا من سجن "هداريم"، و (30) من سجون "نفحة"، "ريمون"، و"عسقلان".

أما على صعيد الزيارات، فقد واصلت إدارة سجون الاحتلال منع الأسرى من الالتقاء بالمحامين، في المقابل رد الاحتلال على الشكوى التي قُدمت في هذا الشأن، وجاء في الرد أن تعميمًا صدر عما يسمى وزارة "العدل الصهيونية " لمصلحة السجون، تؤكد فيه عدم قانونية منع جميع الأسرى المضربين عن الطعام من الزيارة.

ويذكر أن قرابة 1500 أسير شرعوا بإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال وذلك في تاريخ الـ 17 من أبريل الحالي مطالبين باستعادة حقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، ومن هذه المطالب: حقهم بالزيارة وانتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، إنهاء سياسة العزل، إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، السماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.

وبحسب مركز "حنظلة" للأسرى والمحرّرين، فإنّ ما تسمى إدارة مصلحة السجون أقدمت على نقل مجموعة من المعتقلين المضربين القابعين في سجني "جلبوع"، و"هداريم"، مشيراً إلى أن غالبية المنقولين هم من قيادات "الجبهة الشعبية".

بموازاة ذلك، أفادت مصادر مطلعة أنّ" وحدة "اليماز" القمعية نقلت عضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الديمقراطية"، الأسير وجدي جودة إلى عزل سجن الجلمة.

ويعتبر "جودة" المعتقل منذ (13) عاماً ممثل الجبهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال.

وإلى جانب القيادي في الجبهة، جرى خلال الساعات القليلة الفائتة نقل قرابة (70) أسيراً، 40 منهم نقلوا من سجن "هداريم"، و30 نقلوا من سجون: "نفحة"، "ريمون"، و"عسقلان".

بدورها، أشارت عضو اللجنة الإعلامية المركزية للإضراب أماني سراحنة إلى أنّ" وحدات القمع التابعة للعدو، قد كثفت اقتحاماتها للعديد من الأقسام والسجون، وبخاصة في معتقل "نيتسان" مستخدمة الكلاب البوليسية.

وأضافت سراحنة في حديث لموقع "العهد" الإخباري أنّ" هذه الاقتحامات رافقتها قرارات تعسفية بحق المضربين، بينها: منعهم من أداء الصلاة!.

وأكدت سراحنة أنّ" خطوات الأسرى النضالية مستمرة، وآخذة بالتصاعد حتى نيل مطالبهم المشروعة".

وبالرغم من هذا التنكيل، انضم أسرى حركة "فتح" في سجن "ريمون" لمعركة الإضراب.

وأكد ممثل عنهم في تسجيل صوتي مُسّرب، أن أسرى "فتح" متمسكون بشرعية قرار عضو اللجنة المركزية للحركة النائب المعتقل مروان البرغوثي بدء هذا الإضراب، داعياً جميع الفصائل والأسرى للانخراط في هذه المواجهة المتقدمة مع الكيان الغاصب.

من جانبه، قال رئيس "الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى" أمين شومان "إنّ الاحتلال يتعمد إطلاق الشائعات الكاذبة بهدف كسر الإضراب، والنيل من صمود و إرادة المعتقلين في محاولة لبث الفرقة والفتنة في صفوف الأسرى".

وأوضح شومان أنّ" سلطات الاحتلال فرضت العديد من الإجراءات القمعية بحق المضربين، بينها: منع المحامين من زيارتهم، فضلاً عن مصادرة مقتنياتهم الشخصية".

وتحظى هذه الإجراءات التعسفية بدعم مطلق من جانب أعلى المستويات في تل أبيب، وهو ما عبّر عنه رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بالقول "إنّ أول اختبار للتسوية مع الفلسطينيين هو توقفهم عن دفع الأموال للأسرى والجرحى، لأنها شكلٌ من أشكال دعم الإرهاب" على حد تعبيره.