أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخا باليستيا من نوع قاهر 2 إم متوسط المدى على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في نجران، كما نفذت هجوما بصليات صاروخية وقذائف المدفعية على تلك التجمعات.

وأفاد مصدر عسكري لــ"المسيرة نت" أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صباح السبت، صاروخا باليستيا من طراز قاهر2 إم محلي الصنع على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في منفذ الخضراء بنجران.

وأوضح المصدر أن وحدات القوة الصاروخية والمدفعية أطلقت كذلك صاروخين من نوع أوراغان وصلية من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تلك التجمعات في منفذ الخضراء.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم الصاروخي والمدفعي على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته تم بعد عملية رصد ومتابعة لتحركات تلك التجمعات، مؤكدا أن الضربة حققت هدفها بدقة عالية.

وكانت قوة الجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع قاهر 2 في الثاني عشر من أبريل الجاري على قوات الغزو في مديرية المخا غرب البلاد.

يذكر أن القوة الصاروخية كشفت في الـ 28 من مارس المنصرم، عن صاروخ باليستي جديد " قاهر2 M " متوسط المدى، بعد أن ضربت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاثة منه في وقت واحد ولأول مرة.

كما قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي، السبت، في إفشال محاولة تسلل لهم غرب محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري بإفشال وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان شمال مديرية المخاء غرب تعز، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكانت صاروخية الجيش واللجان الشعبية قصفت، في وقت سابق اليوم السبت، تجمعات للغزاة ومرتزقتهم شرق مديرية المخاء بمحافظة تعز.

في السياق لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون، السبت، في كسر زحفين لهم في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من كسر زحفين لمرتزقة العدوان باتجاه الجبل الأحمر في الأطراف الشمالية الشرقية لمديرية المتون بالمحافظة.

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة أثناء التصدي لمحاولتي الزحف، وتدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد نفذت، الجمعة، هجومًا مباغتًا على مواقع المرتزقة في نوبة صابر ووادي شواق بمديرية الغيل بالمحافظة ذاتها.

إلى ذلك قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين في قصف مدفعية الجيش واللجان الشعبية، السبت، استهدف تحصينات للجيش السعودي في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري أن قصفًا مدفعيًا نفّذته وحدات المدفعية في الجيش واللجان الشعبية استهدف تحصينات للجيش السعودي في موقع ملحمة العسكري في جيزان، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكانت صاروخية الجيش واللجان الشعبية قصفت في وقت سابق السبت، تجمعاً لآليات الجيش السعودي في قرية أم الحجل في قطاع جيزان.

هذا وشنت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوما مباغتا على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بأطراف مديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان شنوا هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة شمال شرق القتب وتباب النهدين في أطراف مديرية نهم.

وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد من المرتزقة وأسر أحدهم في الهجوم الذي استمر لساعات على مواقعهم بأطراف نهم.

وكانت وحدة من الجيش واللجان الشعبية قامت بتمشيط مواقع مرتزقة العدوان في منطقة عيدة بمديرية نهم بقذائف الهاون والمدفعية موقعة خسائر فادحة في عديد وعتاد المرتزقة.

يأتي ذلك في سياق معركة النتكيل التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقة في مختلف المحافظات وذلك ردا على استمرار العدوان والحصار الإقتصادي والمفروض على اليمن منذ أكثر من عامين.

وفي غضون ذلك قصفت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية، السبت، تجمعات للغزاة ومرتزقتهم في محافظة تعز وشبوة والضالع.

وأكد مصدر عسكري تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الغزاة ومرتزقتهم إثر قصف صاروخي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم شرق المخاء بمحافظة تعز.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة الضالع قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، تجمعات المرتزقة بقرية يعيس في مديرية مريس.