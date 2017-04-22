* اللجنة الدولية المستقلة: لا إثبات على مسؤولية دمشق عن هجوم خان شيخون * ثالث عملية إنزال جوي للتحالف في ريف دير الزور * تقرير استراتيجي أمريكي: لا يمكننا الانتصار في سوريا

أعلنت اللجنة الدولية المعنية بالتحري في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أنها لا تملك حتى الآن إثباتات على مسؤولية دمشق عن الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون السورية.

وفي تصريح صحفي قال رئيس اللجنة سيرجيو بينيرو إن أعضاءها يدرسون جميع الفرضيات حول الهجوم، لكنها لا تستطيع تأكيد تصريحات الدول الغربية حول ضلوع القوات الحكومية السورية في الحادث.

من جانبه صرح أحد أعضاء اللجنة بأن من بين الفرضيات قيد البحث تلك التي طرحها الجانب الروسي، ومفادها أن الغارة دمرت مستودعا كان المسلحون يخزنون فيه أسلحتهم الكيميائية.

وشارك أعضاء اللجنة التي أنشئت بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شاركوا، الجمعة، في لقاء غير رسمي مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، ليناقشوا معهم الوضع في سوريا.

ووفقا لدبلوماسيين فإن حادثة خان شيخون كانت إحدى القضايا التي ركزت عليها المناقشات التي جرت وراء الأبواب الموصدة.

وقال سيرجيو بينيرو إن اللجنة ستواصل التحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض وإنها قد توجهت إلى حكومات بعض الدول بطلب تزويدها بما لديها من معلومات ذات الشأن بهذا الموضوع.

وفي 4 من هذا الشهر نقلت "رويترز" عن نشطاء سوريين معارضين أن عشرات من المدنيين قضوا نتيجة ضربة شنها الطيران السوري الحكومي أو الروسي على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية.

ونفى العسكريون السوريون والروس ضلوعهم في الحادث.

كذلك أكد تقرير إستراتيجي أمريكي أنه لن يكون بمقدور الولايات المتحدة وجميع الأطراف الأخرى الانتصار بالحرب في سوريا، محذرا من أن عدم التوصل إلى تسوية سلمية في هذا البلد يشكل خطرا على الأمن الدولي.

وأشار التقرير الصادر عن “مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية” في واشنطن إلى أن الولايات المتحدة ليس لها حتى الآن هدف محدد في سوريا رغم إنفاقها مليارات الدولارات على عمليات الإغاثة والدعم العسكري السري في ذلك البلد خلال السنوات الست الماضية.

ميدانياً واصل الجيش السوري تقدمه على جبهة القابون شرق العاصمة السورية دمشق، حيث تمكن من استعادة السيطرة على جامع الحسين( ع) وما حوله من نقاط كان يتمركز فيها المسلحون.

وقال مصدر ميداني إن وحدات من الجيش السوري استعادت السيطرة بشكل كامل على “جامع الحسين”وماحوله من نقاط تمركز الإرهابيين من محور شركة الكهرباء، بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى تراجع المسلحين عن الخطوط الأمامية في ظل فقدانهم القدرة على التواصل والتنسيق بعد استهداف مركز لمواقع الرصد والاتصال وعدد من أنفاق التواصل والإمداد.

وفي ريف حلب الشمالي، شن الجيش السوري قصفا عنيفا على مواقع المجموعات المسلحة في قرى عندان وتلة والشيخ عقيل بريف حلب الشمالي.

هذا وتقدم الجيش السوري في محيط مطار دير الزور العسكري على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور حيث تمكن من أسر مسلح لتنظيم داعش وسحب 4 جثث لهم ومن بينهم مسؤول في التنظيم من الجنسية الفرنسية وذلك بعد اشتباكات معه الجمعة.

من جانب آخر أكدت تنسيقيات المجموعات المسلحة، مقتل مسؤول "لواء الحبيب محمد - الجيش الحر" المدعو "عميد أبو نقطة" إثر إطلاق مجهولين النار عليه أمام منزله في بلدة "طفس" في ريف درعا الشمالي.

وفي غضون ذلك قصفت طائرات حربية صهيونية مساء الجمعة، موقعا لقوات الجيش السوري في منطقة القنيطرة بالجولان السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله "إن طيران العدو الصهيوني أقدم عند الساعة 9:45 مساء على إطلاق صاروخين من داخل الأراضي المحتلة على أحد المواقع العسكرية في محيط بلدة خان أرنبة ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".

وأضاف المصدر إن هذا العدوان “جاء إثر إحباط محاولة تسلل المجموعات التكفيرية باتجاه المواقع العسكرية في ريف القنيطرة وتكبيدها خسائر فادحة الأمر الذي يؤكد مرة أخرى الدعم المباشر من جانب “إسرائيل” لهذه المجموعات”.

وأضاف المصدر إن “هذه المحاولات اليائسة لن تثني القوات المسلحة عن متابعة سحق المجموعات الإرهابية ذراع "إسرائيل" في المنطقة”.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في الـ 17 من الشهر الماضي أن 4 طائرات للعدو الإسرائيلي أقدمت على اختراق مجالنا الجوي في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي مبينا أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لها وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت البقية على الفرار.

ثالث عملية إنزال جوي للتحالف في ريف دير الزور

هذا ونفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي جديدة خلال الليل على موقع تابع لجماعة "داعش" الارهابية في ريف دير الزور الشرقي.

وأفادت بذلك، مصادر محلية واوضحت ان عملية الإنزال الجوي نفذتها عدة مروحيات من طراز أباتشي مدعومة بعشرات المقاتلين فوق موقع تابع لجماعة "داعش" الارهابية في منطقة أم الصلابة في بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

وأضافت المصادر إن قوات التحالف أسرت ما لا يقل من 15 عنصرا لداعش بينهم قيادي كانوا متواجدين في الموقع المستهدف.

"سوريا الديمقراطية" تقتحم سد الطبقة بريف الرقة

هذا وشنت قوات سوريا الديمقراطية ، السبت ، هجوما على سد الطبقة تزامنا مع قصف طيران التحالف الاميركي لمواقع داعش.

وأوضح مصدر محلي أن قوات سوريا الديمقراطية بدأت باقتحام سد الفرات (سد الطبقة) بريف الرقة الغربي بالتزامن مع قصف عنيف لطيران "التحالف الدولي" لمواقع تنظيم داعش في تلك المنطقة.

أهالي الفوعة وكفريا ينتظرون تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق البلدات الأربع

إلى ذلك انتهت المرحلة الاولى من تنفيذ اتفاق البلدات الأربع (كفريا والفوعة - والزبداني ومضايا) بين السلطات السورية والمجموعات المسلحة. واعرب اهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين عن املهم بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مشددين على ان الجماعات الارهابية غير موثوق بها وأنها تقوم بإستهداف الأهالي المحاصرين.

وبعد انتهاء تطبيق المرحلة الاولى من اتفاق البلدات الاربع ووصول بعض اهالي بلدتي الفوعة وكفريا الى منطقة جبرين في حلب، ما زال الاهالي داخل البلدتين المحاصرتين ينظرون بعين الامل الى فك الحصار عنهم و اكمال الاتفاق واخراجهم اثر المعاناة الانسانية التي تسبب فيها الحصار..

وبالرغم من الحصار الجائر الا ان اهالي البلدتين واللجان الشعبية فيهما يؤكدون انهم على اهبة الاستعداد لرد اي عدوان من قبل المجموعات المسلحة في القرى المجاورة، كون تهديد المجموعات المسلحة للبلدتين لا يزال قائما.

والمجموعات المسلحة المحيطة بالبلدتين وفي ظل وقف اطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق البلدات الاربع، تستمر في استهداف الاهالي ضاربة بعرض الحائط كل ما اتفق عليه.