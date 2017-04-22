وعبّر ارياوتس في البرقية عن اسفه البالغ لحادث السيول، معربا عن مواساته وتعاطفه بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن حكومة بلاده بهذا الحادث الذي اودى بحياة العديد من الافراد والحق الاضرار بالكثير من القرى.

وتقدم وزير خارجية سلوفينيا بالمواساة لذوي ضحايا هذا الحادث، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.



