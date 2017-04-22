|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 191850
|تاريخ النشر: نيسان 22, 2017
|الوقت: 20:19
|الاقسام: محليات
|
سلوفينيا تعزي بحادث السيول في شمال غربي ايران
بعث مساعد رئيس الوزراء وزير الخارجية السلوفيني كارل فيكتور ارياوتس برقية الى نظيره الايراني محمد جواد ظريف معزيا بحادث السيول التي اجتاحت شمال غربي ايران.
وعبّر ارياوتس في البرقية عن اسفه البالغ لحادث السيول، معربا عن مواساته وتعاطفه بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن حكومة بلاده بهذا الحادث الذي اودى بحياة العديد من الافراد والحق الاضرار بالكثير من القرى.
وتقدم وزير خارجية سلوفينيا بالمواساة لذوي ضحايا هذا الحادث، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر