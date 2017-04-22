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رقم الخبر: 191850 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 20:19 الاقسام: محليات  
سلوفينيا تعزي بحادث السيول في شمال غربي ايران

سلوفينيا تعزي بحادث السيول في شمال غربي ايران

بعث مساعد رئيس الوزراء وزير الخارجية السلوفيني كارل فيكتور ارياوتس برقية الى نظيره الايراني محمد جواد ظريف معزيا بحادث السيول التي اجتاحت شمال غربي ايران.

وعبّر ارياوتس في البرقية عن اسفه البالغ لحادث السيول، معربا عن مواساته وتعاطفه بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن حكومة بلاده بهذا الحادث الذي اودى بحياة العديد من الافراد والحق الاضرار بالكثير من القرى.
وتقدم وزير خارجية سلوفينيا بالمواساة لذوي ضحايا هذا الحادث، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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