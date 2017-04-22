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رقم الخبر: 191849 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 20:17 الاقسام: محليات  
السفير الايراني ورئيس مجلس الإفتاء في روسيا يبحثان أحداث العالم الاسلامي

السفير الايراني ورئيس مجلس الإفتاء في روسيا يبحثان أحداث العالم الاسلامي

تباحث السفير الايراني لدى موسكو مهدي سنائي مع رئيس مجلس الافتاء في روسيا الشيخ راويل عين الدين حول التعاون الثقافي بين البلدين والتطورات الجارية على صعيد المنطقة والعالم الاسلامي.

واشاد سنائي بالجهود التي بذلها الشيخ عين الدين في مجالات إقامة الحوارات والتقريب والوحدة بين المسلمين واتباع المذاهب الاسلامية.
واكد حاجة الشعوب وجيل الشباب في المنطقة الى التعرف على الفكر الاسلامي الاصيل والعقلاني والمعتدل اكثر من أي وقت مضى.
من جهته اشار الشيخ عين الدين الى العلاقات المتنامية بين ايران وروسيا واكد على استعداد الدائرة الدينية في الاتحاد الروسي لبذل جهودها ازاء تمتين الاواصر بين البلدين.
ولفت الى التعاون والعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكدا انه يهدف لتحقيق الوحدة الاسلامية، موضحا ان اتباع المذاهب الاسلامية لا تفصلهم عن بعضهم البعض خلافات جادة والجميع يؤلفون الأمة الاسلامية برمتها.
وتباحث الجانبان خلال اللقاء حيال تعزيز التعاون الثقافي بين ايران وروسيا لاسيما في مجال اقامة المنتديات والحوارات الثقافية الثقافية والعلمية المشتركة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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