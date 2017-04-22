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رقم الخبر: 191848 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 20:10 الاقسام: محليات  
العميد سلامي: الحرس الثوري يجاهد دعماً لجبهة المقاومة

العميد سلامي: الحرس الثوري يجاهد دعماً لجبهة المقاومة

أكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي بأن القوة البرية للحرس تجاهد دفاعا عن حدود البلاد ودعما لجبهات المقاومة الاسلامية.

وقال العميد سلامي في كلمة له يوم السبت خلال الملتقى الخامس للصحة والعلاج للحرس الثوري المنعقد بطهران، ان القوة البرية للحرس الثوري جاهدت سواء في فترة الدفاع المقدس او الدفاع عن امن وحدود البلاد او الجبهات البعيدة وجبهات المقاومة الاسلامية والدفاع عن مراقد اهل البيت (ع) والمسلمين في مختلف انحاء العالم الاسلامي.
واضاف، لقد حملنا على عاتقنا رسالة كبرى ولنا اهداف سامية وهنالك اعداء الداء في الطريق اشتبكنا معهم ومازلنا.
واكد نائب القائد العام للحرس الثوري، انه وبغية كسر ارادة سياسات الاعداء ودفنها واحباط سياسييهم، فلا بد من بناء قوة عظيمة تعتمد على ارادة القوى البشرية اكثر من الاعتماد على المعدات.
وقال، اننا نريد ان نضع على عاتق قوات الحرس الثوري اكثر لحظات تاريخ الصراع في العالم صعوبة، هذه القوات التي تقرر مصير معادلات ساحة المعركة وتحول دون الهزيمة.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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