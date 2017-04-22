وقال العميد سلامي في كلمة له يوم السبت خلال الملتقى الخامس للصحة والعلاج للحرس الثوري المنعقد بطهران، ان القوة البرية للحرس الثوري جاهدت سواء في فترة الدفاع المقدس او الدفاع عن امن وحدود البلاد او الجبهات البعيدة وجبهات المقاومة الاسلامية والدفاع عن مراقد اهل البيت (ع) والمسلمين في مختلف انحاء العالم الاسلامي.

واضاف، لقد حملنا على عاتقنا رسالة كبرى ولنا اهداف سامية وهنالك اعداء الداء في الطريق اشتبكنا معهم ومازلنا.

واكد نائب القائد العام للحرس الثوري، انه وبغية كسر ارادة سياسات الاعداء ودفنها واحباط سياسييهم، فلا بد من بناء قوة عظيمة تعتمد على ارادة القوى البشرية اكثر من الاعتماد على المعدات.

وقال، اننا نريد ان نضع على عاتق قوات الحرس الثوري اكثر لحظات تاريخ الصراع في العالم صعوبة، هذه القوات التي تقرر مصير معادلات ساحة المعركة وتحول دون الهزيمة.





