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رقم الخبر: 191847 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 19:58 الاقسام: محليات  
مستشار قائد الثورة: الحشد الشعبي من أهم العوامل في إمكانية مواجهة مؤامرة الاعداء
مستقبلا أمين عام عصائب اهل الحق

مستشار قائد الثورة: الحشد الشعبي من أهم العوامل في إمكانية مواجهة مؤامرة الاعداء

اعتبر مستشار قائد الثورة الاسلامية و رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران أن الحفاظ على وحدة كل المكونات العراقية من الضرورات الماسّة لمواجهة مؤامرة التنظيمات الارهابية والمتطرفة والتكفيرية.

وخلال لقائه مع الامين العام وعدد من الشخصيات البارزة في عصائب اهل الحق بالعراق، على هامش الاجتماع العام لمسؤولي مكاتب ممثليات الولي الفقيه في الجامعات الايرانية، أعرب علي اكبر ولايتي عن ارتياحه للانتصارات التي يحققها الشعب والحكومة العراقية، واصفا الحشد الشعبي بأنه أهم العوامل في إمكانية مواجهة مؤامرة الاعداء، وأعرب عن امله بأن نشهد المزيد من الانتصارات للعراق وكذلك دول المنطقة والقضاء على الاعداء والتنظيمات الارهابية والمتطرفة والتكفيرية من خلال الارادة الصلبة للشعب العراقي وحكومته وبالتعاضد بين جميع المكونات.
وأضاف: نظرا لمؤامرة الاعداء في إثارة التفرقة بهدف إضعاف الدول الاسلامية في المنطقة من خلال إطلاق حروب بالوكالة ودعم الارهاب والتنظيمات المتطرفة والتكفيرية، وقال: ان الحفاظ على وحدة كل المكونات العراقية من الضرورات الماسّة لمواجهة هذه المؤامرات، ولاشك ان الشعب العراقي بكل اطيافه وتوجهاته ومن خلال إدراكه الصحيح للظروف الحساسة الراهنة، سيعزز وحدته بهدف تعزيز الانسجام الداخلي وضمان المصالح الوطنية.
ورأى ولايتي ان الحشد الشعبي يمثل فرصة قيمة لمواجهة الاعداء، وأن تقويته امر هام لاستمرار تحقيق الانتصارات.
وخلال اللقاء، أبدى الشيخ قيس الخزعلي الامين العام لعصائب اهل الحق بالعراق، عن ارتياحه لهذا اللقاء، وقدم شرحا عن آخر التطورات الميدانية على الساحة العراقية.
وحضر اللقاء، مسؤول المكتب السياسي لعصائب اهل الحق، والمتحدث باسم العصائب ومدير مكتبها في طهران

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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