* 300 ألف رجل شرطة يوفرون الأمن للانتخابات الرئاسية الايرانية

اعلن قائد الشرطة الايرانية العميد حسين اشتري ان 300 الف رجل شرطة سيوفرون الامن يوم اقامة الانتخابات الرئاسية الايرانية الشهر المقبل.

وافادت مراسلة وكالة مهر للأنباء ان العميد اشتري صرح للمراسلين حول اولويات الشرطة لاقامة الانتخابات : ان الشرطة على استعداد تام لاقامة انتخابات آمنة بالتعاون الجيد من قبل الشعب والاجهزة المعنية ، حيث سيشارك 300 الف رجل شرطة لتأمين الانتخابات.

واضاف : ان اي تجمع انتخابي يجب ان يحصل على ترخيص قانوني ، وفيما يتعلق بالاستفادة من الفضاء الالكتروني فان لجنة الانتخابات اصدرت تعليمات بهذا الشأن يجب على الافراد والاحزاب اتباعها في دعاياتهم الانتخابية ، وان شرطة مراقبة الجرائم الالكترونية سترصد جميع القنوات وتتصدى لمرتكبي المخالفات.

واشار العميد اشتري الى انه لم يقع اي حادث يعكر الامن بعد الاعلان عن اسماء المرشحين المؤهلين وغير المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية.

واكد قائد الشرطة الايرانية ان الاوضاع الامنية في حدود البلاد هادئة جدا ، وان حرس الحدود يتولى مهمة حماية المناطق الحدودية.



* إعلان النتائج المبدئية لتأييد أهلية المترشحين للمجالس البلدية

تم الاعلان يوم السبت عن تأييد او رفض أهلية المترشحين لانتخابات المجالس البلدية والقروية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجاء الاعلان عن ذلك من قبل دوائر المحافظات بعد تلقيها آراء لجان المراقبة في المدن.

ويعتبر هذا الاعلان نتيجة مبدئية وبامكان الافراد الذين رفضت اهليتهم تقديم شكاوى بهذا الصدد بدءا من اليوم الاحد ولفترة 4 ايام.

ووفقا للملاحظة 3 من المادة 50 من القانون هنالك فرصة 10 أيام أمام لجان المراقبة في المحافظات للبت في الشكاوى المرفوعة بهذا الخصوص، ومن ثم يتم الاعلان عن النتائج عبر دوائر المحافظات.



*تأييد أهلية 2722 مترشحا لخوض الانتخابات البلدية بطهران

بدوره أعلن رئيس لجنة الانتخابات في محافظة طهران شهاب الدين جاوشي عن تأييد اهلية 2722 مترشحا للانتخابات البلدية لمدينة طهران ورفض اهلية 242 اخرين.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" قال جاوشي، انه من اجمالي 3 آلاف مترشح لانتخابات المجلس البلدي بطهران تم تاييد اهلية 2722 منهم من قبل لجان التنفيذ والاشراف نظرا لتوفر الشروط اللازمة لديهم.

واضاف، ان 242 مترشحا لم تتوفر لديهم الشروط اللازمة للتاهل فيما اعلن 36 مترشحا انسحابهم.

واوضح بان الافراد المرفوضة اهليتهم بامكانهم رفع شكاوى بدءا من يوم غد ولمدة 4 ايام الى لجنة الاشراف على الانتخابات في المحافظة.

وقال انه سيتم بعد ذلك البت في الشكاوى المرفوعة ومن ثم الاعلان عن النتائج النهائية.







