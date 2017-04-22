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رقم الخبر: 191845 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 19:42 الاقسام: محليات  
وفد من مجمع التقريب بين المذاهب يلتقي رئيس مؤسسة الاديان في الصين

وفد من مجمع التقريب بين المذاهب يلتقي رئيس مؤسسة الاديان في الصين

التقى وفد من مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية برئاسة ممثل الولي الفقيه في محافظة سيستان وبلوجستان آية الله عباسعلي سليماني، التقى رئيس موسسة الاديان في الصين «وانغ زو ان» حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن قضايا ذات الاهتمام المشترك.

واكد وانغ خلال اللقاء الذي جرى يوم السبت ان تبادل الزيارات يسهم في تعزيز العلاقات بين المسلمين في ايران و الصين.

كما دعا الى تعزيز العلاقات الثقافية و الفنية و الاقتصادية و تبادل الزيارات بين البلدين.

من جانبه أشار آية الله سليماني الى اواصر العلاقات بين ايران والصين التي تعود الى عدة قرون واصفا العلاقات بين البلدين بالجيدة على مختلف الاصعدة الاقتصادية و الثقافية.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنتهج سياسات ودية تجاه جميع دول العالم ما عدا تلك التي تعتمد سياسة الهيمنة تجاه ايران او باقي دول العالم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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