اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وفي معرض الاشارة الى التعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان، اكد ترحيب طهران بمساهمة اسلام آباد في مشروع تطوير ميناء جابهار.

وقال ظريف: خلال اللقاء مع رئيس المجلس الوطني الباكستاني 'سردار اياز صادق' والوفد المرافق له بمقر وزارة الخارجية في طهران عصر اليوم السبت، قال إن الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لتزويد باكستان بالطاقة الكهربائية والغاز.

وفيما وصف العلاقات بين طهران واسلام آباد بالجيدة؛ بيّن وزير الخارجية أن هذه العلاقات فاقت مستوى العلاقات الدبلوماسية الاعتيادية بكثير؛ معربا عن ارتياحه للعلاقات التي عدّها 'مميزة' في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والبرلمانية بين البلدين.

وشدد ظريف قائلا ان الأمن في باكستان يقع في غاية الاهمية بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

بدروه، قال رئيس البرلمان الوطني الباكستاني، في هذا اللقاء، ان طهران واسلام آباد تجمعهما مواقف مشتركة حيال قضايا إحلال السلام والإستقرار في المنطقة وتعزيز الوحدة بين دول العالم الاسلامي.

ودعى اياز صادق الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الإلتحاق بممر الترانزيت بين باكستان والصين.

يذكر ان الجانبين اكدا في لقائهما اليوم ايضا على ضرورة مكافحة الارهاب والجماعات المتطرفة.