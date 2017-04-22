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|رقم الخبر: 191843
|تاريخ النشر: نيسان 22, 2017
|الوقت: 19:24
|الاقسام: محليات
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الاتفاق على الغاء التاشيرات الدبلوماسية بين ايران والبرتغال
وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية والبرتغال على اتفاقية لالغاء التاشيرات الدبلوماسية والخدمة بين البلدين.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم السبت في طهران في ختام اللقاء بين وزير الدولة للشؤون الدولية البرتغالي خوسيه كاستا اوليوفيرا ومساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون القنصلية والبرلمانية والرعايا الايرانيين حسن قشقاوي.
وتشكل هذه الوثيقة خطوة هامة جدا في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين ايران والبرتغال.
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