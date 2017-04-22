وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية والبرتغال على اتفاقية لالغاء التاشيرات الدبلوماسية والخدمة بين البلدين.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم السبت في طهران في ختام اللقاء بين وزير الدولة للشؤون الدولية البرتغالي خوسيه كاستا اوليوفيرا ومساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون القنصلية والبرلمانية والرعايا الايرانيين حسن قشقاوي.

وتشكل هذه الوثيقة خطوة هامة جدا في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين ايران والبرتغال.