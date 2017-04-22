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رقم الخبر: 191841 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 19:34 الاقسام: دوليات  
روسيا: قوات الامن تقتل مسلحين من تنظيم “داعش” قرب القوقاز

روسيا: قوات الامن تقتل مسلحين من تنظيم “داعش” قرب القوقاز

قتل عناصر الامن الروسي اثنين من “قطاع الطرق” ينتميان إلى خلية نائمة في تنظيم “داعش” الارهابي قرب منطقة القوقاز حيث كانا يخططان لقتل شخصيات دينية، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

قتل عناصر الامن الروسي اثنين من “قطاع الطرق” ينتميان إلى خلية نائمة في تنظيم “داعش” الارهابي قرب منطقة القوقاز حيث كانا يخططان لقتل شخصيات دينية، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وأوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا ان “الرجلين قتلا في تبادل لإطلاق النار في وقت متأخر الجمعة بعدما فتحا النار على عناصر أمن أوقفوا سيارتهما خلال حملة تمشيط أمنية قرب احدى قرى منطقة ستافروبول جنوب روسيا”.
وأشارت اللجنة الى ان “أحدهما كان قائد خلية خضع لتدريب في معسكرات تنظيم الدولة الإسلامية قبل مجيئه إلى روسيا لشن هجمات إرهابية والثاني كان ناشطا في الخلية”، وأضافت أن “الاجهزة الامنية لديها معلومات تفيد بأنهما كانا ينويان شن سلسلة من الجرائم الإرهابية بينها قتل رموز دينية وغيرهم من المدنيين”.

 

 
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