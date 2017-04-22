أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخا باليستيا من نوع قاهر 2 إم متوسط المدى على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في نجران، كما نفذت هجوما بصليات صاروخية وقذائف المدفعية على تلك التجمعات.

وأفاد مصدر عسكري “المسيرة نت” أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز قاهر2 إم محلي الصنع على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في منفذ الخضراء بنجران.

وأوضح المصدر أن وحدات القوة الصاروخية والمدفعية أطلقت كذلك صاروخين من نوع أوراغان وصلية من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تلك التجمعات في منفذ الخضراء.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم الصاروخي والمدفعي على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته تم بعد عملية رصد ومتابعة للتحركات تلك التجمعات، مؤكدا أن الضربة حققت هدفها بدقة عالية.

وكالة سبوتنيك نقلت عن وسائل اعلام يمنية أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين واليمنيين المتواجدين في نجران لحماية المواقع السعودية .

وكانت قوة الجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع قاهر 2 في الثاني عشر من أبريل الجاري على قوات الغزو في مديرية المخا غرب البلاد.

يذكر أن القوة الصاروخية كشفت في الـ 28 من مارس المنصرم، عن صاروخ باليستي جديد ” قاهر2 M ” متوسط المدى، بعد أن ضربت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاثة منه في وقت واحد ولأول مرة.



