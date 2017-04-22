بغداد/نافع الكعبي - يواصل ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه التدفق الى مدينة الكاظمية المقدسة شمالي بغداد لإحياء ذكرى إستشهاد (راهب أهل البيت)، الإمام موسى الكاظم سابع أئمة اهل البيت (عليهم السلام) وسط تدابير أمنية مشددة.

وغصت شوارع بغداد المؤدية الى حي الكاظمية شمالي العاصمة، بالزائرين الذين قطعوا المسافات الطويلة سيراً على الأقدام في مسارات حددتها في وقت سابق الأجهزة الأمنية لضمان حماية الزوار الذين بدأوا في التدفق قبل أيام.

وتوافد الآلاف من محبي أهل البيت، وعلى مدى أيام خلت، نحو العتبة الكاظمية المقدسة، وانتشرت مواكب العزاء من داخل الكاظمية ومن مختلف أنحاء بغداد والمحافظات الأخرى على طول الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للعتبة المقدسة، حيث المواكب المهيبة ومراسم العزاء، التي أُقيمت على أصداء مراثي أهل البيت.

وإنتشر عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية في الشوارع يساندهم طيران الجيش وأجهزة رصد لمنع وقوع أي حوادث.

وأعلنت الحكومة العراقية الاحد عطلة رسمية لفتح المجال أمام الزوار لأداء مراسم الزيارة بسلام، فيما شرعت وزارة النقل بتهيئة حافلات لنقل الزوار الى مناطق سكناهم حيث من المؤمل أن تنتهي المراسم بعد ظهر اليوم.

واستشهد واصيب العشرات من زوار الامام الكاظم (سلام الله عليه) جراء عمليات إرهابية استهدفتهم، وهم متوجهون نحو العتبة الكاظمية المقدسة.

* العتبة الكاظمية: 9ر1 مليون زائر وصلوا خلال ثلاثة أيام

وفي السياق ذاته، أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة، عن توافد 9ر1 مليون زائر على مرقد الإمام موسى بن جعفر(ع) في بغداد خلال الأيام الثلاثة الماضية لإحياء ذكرى استشهاده، مشيرة إلى تسجيل (أرقام قياسية جديدة) في أعداد الزائرين.

ونقلت السومرية نيوز عن بيان للعتبة المقدسة: إن هناك تزايدا ملحوظا في أعداد الوافدين إلى مدينة الكاظمية المقدسة حيث تضاعفت الأعداد هذا العام وسجلت أرقاماً قياسية جديدة وإحصائية فاقت ما سجلته في الأعوام الماضية بأعداد الزائرين.

* الصحة تعلن خطتها الخاصة بزيارة الامام الكاظم(ع)

من جانبها، اعدت وزارة الصحة خطة طوارئ قصوى لزيارة الامام جعفربن موسى الكاظم (عليه السلام) وتم تعميمها على جميع المستشفيات والدوائر الصحية في بغداد والمراكز المصغرة وشعبة الطوارئ والعمليات.

* العبادي يتفقد إجراءات حماية زائري الإمام الكاظم(ع)

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عن إجراء الأخير زيارة إلى مقر قيادة عمليات بغداد للإطلاع على إجراءات حماية زائري الإمام الكاظم(ع)، مشيرا إلى أن العبادي أصدر قرارات وتوجيهات تساهم بإستتباب الأمن في العاصمة.

وأضاف: جرت مناقشة الوضع الأمني في العاصمة بغداد والجهود المبذولة لتوفير الأمن للمواطنين وخطط قيادة عمليات بغداد المقبلة لحماية المواطنين.

* المرجعية الدينية العُليا تشدد على أمن الزائرين

وعلى صعيد متصل، دعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، الزائرين الذين يحيون ذكرى استشهاد الإمام الكاظم(ع) الى التعاون مع الأجهزة الأمنية وإتباع تعليماتها.

وقال الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة بالصحن الحسيني في كربلاء وحضرتها وسائل إعلام: بهذه المناسبة الحزينة ندعو الزائرين الكرام الى التعاون مع الأجهزة الأمنية المكلفة بحمايتهم والدفاع عن خططها وتعليماتها، مؤكدا على ضرورة أن تتمثل في هذه الزيارة وحدة أنباء الوطن وتآلفهم وانسجامهم وتعاونهم في الخيرات والابتعاد عن كل ما يثير الفرقة والاختلاف ويسيء الى تماسك نسيجهم الوطني.

ودعا الكربلائي الزائرين الى أن لا ينسوا إخوانهم في جبهات القتال والدعاء بالنصر المؤزر القريب.

* تحرير حي الصحة الثانية ومحاصرة من تبقّى من الدواعش أيمن الموصل

ميدانياً، أطبقت القوات العراقية الحصار بشكل نهائي على من تبقى من عناصر داعش، بعد سيطرتها على غالبية أجزاء منطقة بوابة الشام، جنوب غربي الموصل، واقتحامها حي النهروان، وسط الساحل الأيسر (الغربي) لمدينة الموصل.

وفي الأثناء، أعلنت قيادة عمليات (قادمون يانينوى)، السبت، أن قوات مكافحة الارهاب حررت حي الصحة الثانية بالجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله في بيان: إن قطعات مكافحة الارهاب حررت حي الصحة الثانية في الساحل الايمن من مدينة الموصل وترفع العلم العراقي فوق مبانيه، وأضاف يار الله: إن القطعات كبدت العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

وتمكنت قوات عراقية مشتركة، مدعومة من طيران التحالف، من تحقيق تقدم جديد على الأرض بعد يوم واحد من السيطرة على حي جديد في وسط المدينة. ووفقاً لمصادر عسكرية عراقية في بغداد والموصل، فإنه تمّت السيطرة على أجزاء من حي باب الطوب وحي باب البيض ومناطق من محيط سوق المعاش، وسط المدينة القديمة. كما تمكنت القوات العراقية من التوغل في أحياء الصحة والمعامل التي يقيم عناصر داعش خطوط صد حولها.

* خطة جديدة لحسم المعركة قبل 15 من الشهر المقبل

في هذا الصدد، قال العقيد محمد عدنان، في تصريح صحافي: إن الخطة الجديدة تقضي بحسم المعركة قبل الخامس عشر من الشهر المقبل، بما فيها قصبات دجلة في المحور الجنوبي الغربي، وإعلان المدينة محررة بالكامل. وأكد وجود غطاء دولي كافٍ لتحقيق ذلك، خصوصاً مع تناقص أعداد التنظيم إلى أقل من 800 عنصر غالبيتهم العظمى انتحاريون.

من جانبه، قال عضو اللجنة الأمنية العليا المشكّلة من قبل الحكومة العراقية للإشراف على تثبيت الاستقرار في مناطق الموصل المحررة، العميد لطيف عبد الهادي، في تصريح صحافي: إن نحو ربع مليون مدني حشرهم داعش في عشرة أحياء سكنية، كونه في كل مرة يخسر منطقة يقوم بإجبار الناس على الخروج من منازلهم والتوجه للمنطقة التي تليها. وأشار إلى أن هناك منازل تضم حالياً خمس أو حتى ست عائلات مكدسين في الأحياء العشرة الخاضعة للتنظيم، وأضاف: أنه بات المدنيون هم التحدي الأكبر للعمليات العسكرية، ويمكن القول إن داعش ينفذ أكبر عملية احتجاز رهائن بالتاريخ.

وقال عبد الهادي: نحاول الآن فتح ممرات آمنة، لكن ذلك صعب للغاية بسبب شراسة المواجهات، فالتنظيم يخوض معركته الأخيرة، وبسبب قلة عدد عناصره، بدأ يحث السكان على مشاركته في العمليات الانتحارية والمشاركة في القتال المباشر. ومن يرفض يعتبر مرتداً ويتم قتله. ويسيطر التنظيم حالياً على عشرة أحياء سكنية من أصل 189 حياً سكنياً، هي مجموع أحياء الموصل، وأبرزها أحياء عريبي والرفاعي والكنيسة والهرمات والزنجيلي وتموز ووادي عكاب.

إلى ذلك، أفاد مصدر امني في محافظة نينوى، السبت، بأن مسؤول تدريب قناصي تنظيم (داعش) قتل بقصف جوي غربي الموصل.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ساهمت، اليوم، بمقتل المسؤول الأول عن تدريب قناصي داعش وهو كويتي الجنسية، ويدعى (ابو عبد الله الكويتي)، بضربة جوية استهدفته في جنوب حي الصحة غربي الموصل.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الكويتي من قادة الصف الأول وهو من المقربين من البغدادي وكان مسؤول كتيبة القناصين في ولاية نينوى.

وعلى صعيد ذي صلة، أعلن قائد المحور الغربي بالجيش، اللواء محمد نجم، عن مقتل 17 داعشياً من التنظيم بضربات جوية للتحالف الدولي. وأوضح نجم، في تصريح صحافي، أن من بين القتلى أربعة قادة من جنسيات روسية وعربية مختلفة، وأحدهم يدعى أبو عبد الرحمن المهاجر، وهو مسؤول عمليات تفخيخ العجلات، وكان مهندس كهرباء سابق قبل الانضمام لصفوف داعش.

وفي الأثناء، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، بأن ما يسمى خبير كتيبة الغازات السامة بتنظيم داعش وخمسة من معاونيه قتلوا بانفجار داخل أحد مواقع التنظيم غرب الموصل.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن انفجارا عرضيا وقع، في احد مواقع تنظيم داعش في حي 17 تموز الواقع غرب الموصل، ما أسفر عن مقتل خبير كتيبة الغازات السامة المدعو عبد العزيز الشيشاني وخمسة من عناصر الكتيبة.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الحربي، عن قتل مجموعة من الدواعش وتدمير وكرين ومقر قيادة للتنظيم بضربات نفذتها القوة الجوية في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان: استنادا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وجه صقور القوة الجوية عدة ضربات، اسفرت عن تدمير وكر بالكامل تابع لعصابات داعش الإرهابية وقتل العديد منهم وإعطاب عجلة كانت متوقفة بمحيط الوكر.

* الحشد الشعبي يُحبط محاولة تسلل لداعش في مكحول

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم (داعش) في مكحول شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد في بيان: إن استخبارات اللواء 25 في الحشد الشعبي كشفت محاولة تسلل من قبل عناصر داعش الإجرامي لقرية الشيخ علي في مكحول، وأضاف: إن قوات اللواء تمكنت من إحباطه بالتنسيق مع اللواء 99 حشد شعبي.

* وفد من التيار الصدري يزور إقليم كردستان

اعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري، السبت، عن وصول وفد من التيار الصدري الى اقليم كردستان.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الالكتروني واطلعت وسائل إعلام، عليه ان وفدا من التيار الصدري وصل السبت الى اقليم كردستان، لبحث الاوضاع السياسية في العراق، مبينة ان رئيس ديوان الإقليم فؤاد حسين كان باستقبال الوفد.

واضافت الهيئة: إن الوفد ضم الشيخ صباح الساعدي وضياء الاسدي ومحمد الموصلي ونصار الربيعي.

يذكر ان وفدا من التيار الصدري برئاسة احمد الصدر، وصل الى بغداد في وقت سابق والتقى برؤساء الجمهورية فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوير والوزراء حيدر العبادي، وبحث معهم التطورات السياسية وتنفيذ مشروعي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الانتخابات وما بعد تحرير الموصل.

* إطلاق سراح الصيادين القطريين المختطفين في بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن الطائرة القطرية التي جاءت لتقل الصيادين القطريين المختطفين الذين أفرج عنهم أقلعت من مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن الصيادين القطريين المختطفين الذين تم إطلاق سراحهم، استقلوا الطائرة القطرية التي جاءت الى بغداد من أجل نقلهم الى ديارهم.





