كشفت شركة ناشئة، مقرها سلوفاكيا، عن التصميم التجاري النهائي لسيارتها الطائرة في معرض "توب ماركيز موناكو"، الخميس 20 أبريل، والتي ستبدأ تسليمها بحلول العام 2020.

وأعلنت شركة "أيروموبيل" أن "سعر سيارتها سيكون باهظا، حيث سيتراوح بين 1.2 و1.5 مليون يورو،" ويأتي الكشف عن المركبة في الوقت الذي تسعى فيه شركات عدة لتطوير السيارات الطائرة مثل أوبر وZee.Aero.

وأطلقت "أيروموبيل" فعليا سيارتها الطائرة التي يمكنها السير على الطريق أو التحليق في السماء، وبدأت الشركة الناشئة في استقبال طلبات الشراء المسبق لسيارتها إلا أنها لم تنتج حتى الآن سوى 500 سيارة فقط.



