  • السبت ٢٥ رجب ١٤٣٨
  • السبت , أبريل 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191838 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 19:35 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
انطلاق مبيعات ’السيارة الطائرة’ ..والسعر 1.5 مليون دولار

انطلاق مبيعات ’السيارة الطائرة’ ..والسعر 1.5 مليون دولار

كشفت شركة ناشئة، مقرها سلوفاكيا، عن التصميم التجاري النهائي لسيارتها الطائرة في معرض "توب ماركيز موناكو"، الخميس 20 أبريل، والتي ستبدأ تسليمها بحلول العام 2020.

كشفت شركة ناشئة، مقرها سلوفاكيا، عن التصميم التجاري النهائي لسيارتها الطائرة في معرض "توب ماركيز موناكو"، الخميس 20 أبريل، والتي ستبدأ تسليمها بحلول العام 2020.
وأعلنت شركة "أيروموبيل" أن "سعر سيارتها سيكون باهظا، حيث سيتراوح بين 1.2 و1.5 مليون يورو،" ويأتي الكشف عن المركبة في الوقت الذي تسعى فيه شركات عدة لتطوير السيارات الطائرة مثل أوبر وZee.Aero.
وأطلقت "أيروموبيل" فعليا سيارتها الطائرة التي يمكنها السير على الطريق أو التحليق في السماء، وبدأت الشركة الناشئة في استقبال طلبات الشراء المسبق لسيارتها إلا أنها لم تنتج حتى الآن سوى 500 سيارة فقط.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/5226 sec