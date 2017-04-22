كشف مارك زوكربيرغ في مؤتمر فيسبوك السنوي للمطورين F8، عن خطة الشركة الطموحة لتطبيق الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي بشكل أكبر على مدى العقد المقبل.

ويعد إدخال الواقع الافتراضي على فيسبوك، الجزء الأكبر من الخطة، حيث كشف زوكربيرغ عن منصة "تأثيرات الكاميرا"، والتي من شأنها إتاحة تطبيقات الواقع الافتراضي عبر كاميرا الهاتف.

ومن خلال هذا الإعلان، تضع فيسبوك نفسها في منافسة مباشرة مع آبل وغوغل، وذلك من خلال محاولة إنشاء عالم مواز من التطبيقات والأدوات، التي لا تعتمد على أسواق الهواتف الذكية.

ويبدو أن زوكربيرغ، يعلن الحرب على جميع عمالقة الصناعة التكنولوجية تقريبا، ولكن سيستغرق الأمر عقدا من الزمن للاستقلال بشكل كامل عن عالم الهواتف الذكية.

وأكد مؤسس فيسبوك، أنه "يمكن دمج الواقع الافتراضي مع الحقيقي، من خلال شاشة افتراضية، يمكن أن تغنينا عن جهاز التلفاز"، وقال: "يمكننا شراء تطبيق "TV" بسعر دولار واحد فقط، والأمر رائع حقا، حيث يمكننا التخلي عن الأشياء المادية غير الضرورية".

ويذكر أن المشكلة الحقيقية في هذه الخطة، تكمن في أن "جزءا كبيرا من اقتصاد العالم يتوقف على إنتاج الهواتف، وأجهزة التلفاز والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى الأشياء الأخرى التي يعتقد زوكربيرغ، أنه يمكن استبدالها بالتكنولوجيا الجديدة."

وتطور فيسبوك تكنولوجيا تسمح للمستخدمين بالتواصل مع الآخرين عبر استخدام الأفكار، حيث كشف زوكربيرغ عن نظام يتيح للمستخدم الكتابة مباشرة عبر قراءة أفكار الدماغ.

وذكر مارك زوكربيرغ، من خلال المؤتمر السنوي، أن" الطريقة الجديدة ستكون أسرع بـ 5 مرات مما يمكن للشخص كتابته على الهاتف الآن."



