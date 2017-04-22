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رقم الخبر: 191833 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 19:14 الاقسام: عربيات  
تدمير مقر لـ’داعش’ وإبطال مفعول أربع عبوات ناسفة بعملية عسكرية شمال شرق بعقوبة

تدمير مقر لـ’داعش’ وإبطال مفعول أربع عبوات ناسفة بعملية عسكرية شمال شرق بعقوبة

أعلن قائد عمليات دجلة في العراق الفريق الركن مزهر العزاوي، عن تدمير مضافة لتنظيم "داعش" الإرهابي وإبطال مفعول أربع عبوات ناسفة في عملية عسكرية واسعة شملت ثلاثة وديان شمال شرق ب‍عقوبة.

أعلن قائد عمليات دجلة في العراق الفريق الركن مزهر العزاوي، عن تدمير مضافة لتنظيم "داعش" الإرهابي وإبطال مفعول أربع عبوات ناسفة في عملية عسكرية واسعة شملت ثلاثة وديان شمال شرق ب‍عقوبة.
وقال العزاوي "إنّ قوات أمنية مشتركة مدعومة ب‍الحشد الشعبي نفذت عملية عسكرية واسعة في وديان ثلاب وقزلا والحديدي الواقعة بالقرب من نفط خانة، (80 كم شمال شرق بعقوبة)، ما أسفر عن تدمير مضافة لتنظيم "داعش" وإبطال مفعول أربع عبوات ناسفة دون أية إصابات".
وأضاف العزاوي أن ّ"العملية تأتي ضمن إستراتيجية قيادة عمليات دجلة لإنهاء أي وجود لخلايا "داعش" ضمن حدود المسؤولية، والعمل على شن عمليات نوعية مباغتة بهدف تدمير مضافات التنظيم وملاحقة خلاياه الإجرامية".
وكانت عمليات دجلة أعلنت خلال الأشهر الماضية عن تدمير العشرات من مضافات تنظيم "داعش" بعمليات نوعية في مناطق عدة من ديالى.

 

 
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