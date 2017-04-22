بعد انقطاع الطرق البرية بين محافظة الحسكة وبقية المحافظات منذ عام 2013 بسبب انتشار التنظيمات الإرهابية على محاور مرور الطرق، بدأت شركات النقل البري في سوريا بتسيير رحلات من القامشلي إلى حلب ودمشق وبيروت.

وبهذا الصدد، أفاد عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة الحسكة لقطاع النقل جمعة الملوح في تصريح لوكالة "سانا" أنّ" إعادة النقل البري جاءت بعد جهد وتنسيق مباشر من قبل المحافظة وشركات النقل بغية تسهيل إجراءات عملية النقل البري بين محافظة الحسكة والمحافظات الأخرى".

وأشار الملوح إلى أنه تم "الاتفاق مع الشركات على تسيير رحلتين أسبوعيا بشكل مبدئي".

وقد ذكر مصدر في إحدى شركات النقل الخاصة أنه يتم "تسيير الرحلات يومي السبت والخميس من مدينة القامشلي إلى مدينة منبج، ومنها إلى حلب وحمص ودمشق وبيروت".

وأشار المصدر إلى أنّ" الرحلة براً من القامشلي إلى دمشق تكلف 17 ألف ليرة سورية للشخص الواحد في حين تبلغ قيمة النقل من القامشلي إلى بيروت 35 ألف ليرة".

ويعتمد سكان محافظة الحسكة لنقلهم إلى باقي المحافظات على النقل الجوي منذ نحو أربع سنوات بسبب انقطاع الطرق البرية نتيجة اعتداءات تنظيم "داعش" الإرهابي على السيارات العابرة واختطاف المدنيين.



