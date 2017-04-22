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رقم الخبر: 191831 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 19:31 الاقسام: ثقافة وفن  
شيراز تستضيف الملتقى الدولي لدور الاديان في اخلاق السلام والمحبة

شيراز تستضيف الملتقى الدولي لدور الاديان في اخلاق السلام والمحبة

انطلقت اليوم السبت اعمال الملتقى الدولي بعنوان 'اخلاق السلام والعفو والمحبة'؛ من خلال مراسم خاصة اقيمت بمركز الوثائق والمكتبة الوطنية في مدينة شيراز مركز محافظة فارس (جنوب غرب).

وحضر مراسم الافتتاح، عدد من المسؤولين الايرانيين بمن فيهم وكيل وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، ومساعد محافظ فارس للشؤون السياسية والاجتماعية، ورؤساء الجامعات في المحافظة والى جانبهم جمع من الباحثين الاجانب والمحليين.

وبحسب الامين العام للملتقى  سعيد رحيميان، سيناقش الملتقى  على مدى يومين متتالين 60 ورقة تشمل العديد من المواضيع والمجالات وخاصة الأسس الفكرية للسلام والعفو والمحبة من المنظور الديني، والسلام والمحبة على صعيد التاريخ والسياسة المعاصرة في الشرق الاوسط، ودور الاديان في نشر السلام والحفاظ على  البيئة، والسلام والمحبة من وجهة نظر الزعماء ومفكري الثورة الاسلامية، ومأسسة السلام والمحبة في المجتمعات.

والى جانب ملتقى  دور الاديان في اخلاق السلام والمحبة الدولي، اشار رحيميان الى  افتتاح المرحلة الاولى  من متحف السلام بجامعة شيراز فضلا عن الاحتفال بمناسبة تسمية شيراز عاصمة للسلام في ايران والمنطقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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