وكتب ظريف في صفحته على تويتر ردا على تصريح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي زعم فيه بأن ايران لم تلتزم بروح الاتفاق النووي، كتب قائلاً: لنرى هل ان اميركا مستعدة للإلتزام بنص الاتفاق النووي بغض النظر عن روحه. إذ أنها (اميركا) تنصّلت عن كليهما.. هل يجب ان استخدم (قلم تحديد النصوص) مرة أخرى؟!.

وفي تغريدة له، وضع رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني خطّاً (بقلم تحديد النصوص) على اجزاء من نص الاتفاق النووي، لافتا الى عدم التزام واشنطن بمحتوى هذا الاتفاق.

وقد قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب: إن ما كان يعنيه بتصريح سابق بشأن انتهاك طهران لروح الاتفاق النووي، يتعلق بأنشطة ايران في المنطقة.

وتطرق في مقابلة اجرته وكالة اسوشيتدبرس الى مواضيع غير نووية زاعما بأن أنشطة ايران المزعزعة للاستقرار في الشرق الاوسط تناقض روح الاتفاق النووي.

وبيّن أنه لا يتحدث حول الاتفاق عند لقائه رؤساء الدول الموقّعة على الاتفاق مع ايران.

وأحجم ترامب خلال المقابلة عن الرد باحتمالية إنسحاب اميركا من الاتفاق النووي، لكن الصحفي (جولي بيتس) أشار الى أن نبرة صوت ترامب تعكس أنه لن يقدم على هذا العمل بالمستقبل القريب على الاقل.

وحول الهجوم الكيمياوي للارهابيين في العراق، اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وجود اسلحة الدمار الشامل بيد الارهابيين بأنه يشكل اكبر تهديد للجميع.

وكتب ظريف في تغريدة أخرى له على حسابه في تويتر الخميس: لقد استخدم الارهابيون الاسلحة الكيمياوية مرة أخرى.

واضاف: ان وجود اسلحة الدمار الشامل بيد الارهابيين يشكل اكبر تهديد الجميع.

يذكر ان وحدة من القوات العراقية قد تعرضت بمعية مستشارين اميركيين واستراليين الى هجوم كيمياوي شنه تنظيم 'داعش' الارهابي.

ولم يتبين لغاية الآن نوع السلاح الكيمياوي المستخدم في هذا الهجوم ولكن يبدو ان هذا التنظيم الارهابي قد استخدم فيه غاز الكلور والخردل.

وهذا هو الهجوم الكيمياوي الثاني الذي شنه تنظيم داعش خلال الاسبوع الاخير ولكن لم يتضح بعد هل ان المستشارين العسكريين الاستراليين قد تعرضوا للهجوم في كلا الحالتين ام لا.

وكانت قيادة عمليات 'قادمون يا نينوي' قد اعلنت ان تنظيم داعش قد شن يوم الاحد الماضي هجوما كيمياويا في الجانب الغربي من الموصل الا انها قالت بأن هذا الهجوم لم يؤثر كثيرا على سير العمليات العسكرية.

يذكر ان تنظيم داعش الارهابي استخدم خلال الاشهر الثلاثين الاخيرة اسلحة كيمياوية مرارا في العديد من المناطق في محافظات ديالي وصلاح الدين والانبار لوقف زحف القوات العراقية.







