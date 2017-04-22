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رقم الخبر: 191829 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 18:29 الاقسام: محليات  
ترحيب عماني باقتراح عقد ندوة ثقافية بين إيران والدول العربية

ترحيب عماني باقتراح عقد ندوة ثقافية بين إيران والدول العربية

أعلن المستشار الثقافي الإيراني في سلطنة عمان أن المعنيين بالشؤون الثقافية العمانيين رحبوا باقتراح عقد ندوة ثقافية بين إيران والدول العربية لما يسهم في تعزيز أواصر التعاون الثقافي القائم بينها.

وأضاف بهمن أكبري في حديث لمراسل إرنا: إنه شارك في اجتماع أقامته جامعة نزوى وبحث مع كبار مسؤوليها حول السبل الكفيلة بتوثيق التعاون الثقافي والجامعي بين البلدين لما يرتقي الى مستوى التعاون السياسي القائم بينهما.
وقال أكبري، أنه تقدم في هذا المجال باقتراح حول عقد ندوة ثقافية مشتركة بين إيران والدول العربية مؤكدا أهمية هذه الخطوة باعتبارها حدثاً ثقافياً هاماً بين دول المنطقة خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها.
وأوضح أنه بحث أيضا حول تبادل الطلبة الجامعيين بين إيران وسلطنة عمان وخاصة مع جامعات الشهيد بهشتي والعلامة الطباطبائي وفردوسي.
وتابع المستشار الثقافي الإيراني في سلطنة عمان، أن المعنيين العمانيين في جامعة نزوى رحبوا باقتراح إنشاء قسم لتعليم اللغة الفارسية في جامعتهم مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون الثقافي والجامعي بين البلدين بوتيرة متصاعدة.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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