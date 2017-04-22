اعلن مدير عام موسسة الصناعات الجوية التابعة للقوات المسلحة الايرانية اللواء عبدالكريم بني طرفي عن تسليم طائرة 'كوثر' النفاثة للتدريب خلال الاعوام الثلاثة المقبلة.

وقال اللواء عبدالكريم بني طرفي في تصريح له اليوم السبت ان هذه الطائرة التي تم ازالة الستار عنها تم تصميمها وصناعتها وفقا لحاجات سلاح الجو في مجال التدريب.

وصرح انه سيتم انتاج عدد من الطائرات التي يحتاجها سلاح الجو من هذا الطراز وتسليمها اليه مشيرا الى الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة بشان توفير مستلزماتها واجهزتها.