وحضر مراسم التسليم، السبت، وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في ايران العميد حسين دهقان وقائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي فدوي.

واشار دهقان، خلال المراسم، الى استراتيجية وزارة الدفاع القائمة على تعزيز القوة الصاروخية للقوات المسلحة الايرانية، موضحاً: إن صاروخ كروز (نصير) بحر - بحر يستخدم ضد اهداف بحرية كالسفن والمنصات ويمكن اطلاقه من البر والبحر على حد سواء، وأنه سهل الإعداد ويحلق على ارتفاع منخفض ويتميز بدقة عالية وقوة تدميرية هائلة ولا يمكن التشويش عليه وبالإمكان اطلاقه من الزوارق السريعة.

ولفت الى ان هذا الانجاز القيّم تم بفضل الأبحاث والإبداع والتطوير القائم على حاجة القوات المسلحة حيث تم تصنيعه باعتماد اساليب كفوءة وسريعة، موضحاً: إن تجهيز البحرية الايرانية بهذا النوع من الصواريخ يعد خطوة مؤثرة في سياق تعزيز قوتنا الدفاعية والردعية.

واكد ان سلاح الصواريخ الايراني يستخدم لأغراض الدفاع عن ايران الاسلامية في مجابهة المعتدين، كما ان قوة ايران الدفاعية تصب في سياق المحافظة على السلام واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.



