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رقم الخبر: 191826 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 18:07 الاقسام: عربيات  
روسيا ستسلم سوريا ما يلزم من منظومات الدفاع الجوي

روسيا ستسلم سوريا ما يلزم من منظومات الدفاع الجوي

أكد رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن، فيكتور أوزيروف، أن روسيا قد تقوم بتصدير الكميات اللازمة من منظومات الدفاع الجوي إلى سوريا في حال تم التوصل إلى اتفاق حول ذلك.

أكد رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن، فيكتور أوزيروف، أن روسيا قد تقوم بتصدير الكميات اللازمة من منظومات الدفاع الجوي إلى سوريا في حال تم التوصل إلى اتفاق حول ذلك.
ونقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، عن أوزيروف قوله: "يمكن تصدير الكميات اللازمة (من منظومات الدفاع الجوي)"، مشيرا إلى أن هذا "لن يشكل عبئا إضافيا على قطاع الصناعات العسكرية".
وأشار السيناتور إلى أنه في حال تم الاتفاق على تصدير هذه المنظومات، فلن يكون هناك "أي شيء غير اعتيادي في عملية التصدير هذه"، موضحا أن "سوريا تحارب الإرهاب وروسيا تساعدها في تنفيذ مهام محاربة الإرهاب".
ولفت إلى أن ذلك "لن ينتهك مبادئ القانون الدولي ومجلس الأمن الدولي"، مؤكدا أن "منظومات الدفاع الجوي سلاح دفاعي وليس هجوميا".

 

 
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