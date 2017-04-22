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رقم الخبر: 191823 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 17:55 الاقسام: اقتصاد  
واشنطن تحظر على "إكسون موبيل" العمل في روسيا
في ضوء العقوبات المفروضة ضد موسكو

واشنطن تحظر على "إكسون موبيل" العمل في روسيا

رفضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الجمعة، طلباً لشركة النفط الأمريكية (إكسون موبيل) بالسماح لها بالتنقيب عن النفط والغاز في روسيا، وذلك امتثالاً للعقوبات المفروضة ضد موسكو.

وقال وزير الخزانة الأمريكية، ستيف منوشين، إن الإدارة الأمريكية لن تمنح استثناءات للشركات الأمريكية بما فيها (إكسون موبيل)، مشيراً إلى أن السماح بالتنقيب محظور بسبب العقوبات على روسيا.

وجاء تصريح الوزير الأمريكي بعدما كشفت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن طلب تقدمت به الشركة الأمريكية إلى وزارة الخزانة للسماح لها بالتعاون مع شركة (روس نفط)، المدرجة في قائمة العقوبات، للتنقيب عن الغاز والنفط.

وتفرض الولايات المتحدة، منذ منتصف العام 2014، مجموعة من العقوبات الاقتصادية على موسكو بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وتمنع العقوبات الشركات الأمريكية إجراء تعاملات مالية مع الكيانات المشمولة بالعقوبات، كما تحظر على شركاتها التنقيب عن موارد الطاقة في الجرف القاري.

وفي مطلع العام 2011، وقعت (إكسون موبيل) اتفاقية مع (روس نفط) التي تملك فيها الحكومة حصة مسيطرة، للتعاون في تطوير حقول نفط وغاز في الجرف القاري للبحر الأسود. وفي 2014، اكتشفت (روس نفط) و(إكسون موبيل) حقل نفط في بحر كارا بشمال روسيا، لكن (إكسون موبيل) أوقفت أعمالها بسبب العقوبات.

وبذلك تخسر الشركة الأمريكة موقعها في سوق الطاقة الروسي، أحد أهم الأسواق في العالم، ومفسحة المجال للشركات المنافسة بالفوز بعقود تقدر قيمتها بالمليارات.

 
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