أعلن مركز الإحصاء، تسجيل معدل تضخم الشهور الـ12 المنتهية بشهر (فروردين) المختتم 20 أبريل/ نيسان 2017، مستوى 9ر6 بالمئة قياساً بالفترة المماثلة من العام الذي سبقها.

وذكرت بيانات مركز الإحصاء، ان المؤشر العام لقيمة السلع والخدمات الاستهلاكية للمدن الايرانية سجل مستوى 9ر244 نقطة في شهر (فروردين). وارتفع المؤشر في (فروردين) 4ر9 بالمئة على أساس سنوي، و4ر1 بالمئة عن الشهر السابق.