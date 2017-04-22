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رقم الخبر: 191821 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 17:54 الاقسام: اقتصاد  
تركمانستان تطمح لزيادة صادراتها من الكهرباء عبر إيران

تركمانستان تطمح لزيادة صادراتها من الكهرباء عبر إيران

تطمح تركمانستان لزيادة حجم صادراتها من الطاقة الكهربائية الى دول منطقة القوقاز عبر مسار ايران.

وأفادت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن مصادر صحفية تركمانستانية، أن تركمانستان تزمع زيادة صادراتها من الطاقة الكهربائية عبر مسار ايران الى دول منطقة القوقاز. ولتحقيق هذه الخطة، فان تركمانستان بصدد إنشاء خط لنقل الكهرباء عالي الفولتية في مسارات مري - سرخس - مشهد وبالكانابات - كنبد.

وأضافت هذه المصادر، انه من خلال إنشاء هذا الخط لنقل الطاقة الكهربائية، ستكون تركمانستان قادرة على زيادة صادراتها من الطاقة الكهربائية الى ايران، كما سيمكنها نقل الطاقة الكهربائية عبر شبكة الكهرباء الايرانية الى تركيا وسائر دول منطقة القوقاز. كما ان هناك خطة لإنشاء خط لنقل الكهرباء على امتداد مسار خط أنبوب نقل الغاز من (تركمانستان – أفغانستان – باكستان – الهند).

وفي المستقبل، سيكون ممكناً زيادة صادرات الطاقة الكهربائية من تركمانستان الى طاجيكستان وباكستان، وكذلك زيادة صادرات الكهرباء الى أفغانستان. وفي الوقت الحاضر، تقوم تركمانستان بتصدير الطاقة الكهربائية الى ايران وتركيا وأفغانستان.

 
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