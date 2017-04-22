عقدت بورصة السلع الايرانية في الأسبوع المنتهي 20 أبريل/ نيسان، صفقات بيع 588 ألفاً و905 أطنان من السلع بنحو 320 مليون دولار، مسجلة نمواً بنسبة 18 بالمئة من حيث القيمة و26 بالمئة حجماً.

وسجلت السوق الداخلية والتصديرية لقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية مبيعات 180 ألفاً و147 طناً من السلع بنحو 138 مليون دولار. وبيع في القاعة المذكورة 173 ألفاً و941 طناً من الصلب، و6ر5 ألف طن نحاس، و400 طن ألمينيوم، و200 طن من الموليبدن المركز، و6 أطنان من مكثف المعادن الثمينة. فيما عقدت السوق الداخلية والتصديرية لقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية صفقات بيع 361 ألفاً و793 طناً من أصناف السلع بقيمة تخطت 151 مليون دولار.

وبيع بالقاعة 151 ألفاً و6 أطنان من القير، و53 ألفاً و825 طناً من المواد البوليمرية، و89 ألف طن من الفكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و36 ألفاً و500 طن من اللوب كات (مادة اولية بإنتاج زيوت المحركات)، و21 ألفاً و992 طناً من المواد الكيميائية، و7210 أطنان من الكبريت، و271 طناً من عازل الرطوبة. كما سجلت قاعة المنتجات الزراعية مبيعات 42 ألفاً و240 طناً من أصناف المنتجات بنحو 31 مليون دولار.

على صعيد آخر، أكد نائب رئيس منظمة البورصة الايرانية، عن قرب توجه وفد من المنظمة ووزارة الاقتصاد والمالية، الى ماليزيا لبحث طرح سندات في بورصتها.

وأوضح بهادر بينجي، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان منظمة البورصة تستهدف تطوير العلاقات مع الأسواق المالية الرائدة في العالم الاسلامي ومنها بورصة ماليزيا، لتحقيق تطلعات المستثمر الأجنبي باكتساب الأدوات المالية الايرانية، المعايير الاسلامية الموثوقة. وأكد أن رئيس اللجنة الفقهية بمنظمة البورصة الايرانية قد عقد اجتماعاً في ماليزيا الأسبوع الماضي بهدف توسيع نطاق العلاقات بين اللجان الفقهية للجانبين.

من جهة ثانية، بيّن بيجني بأن حجم استقطاب الاستثمارات الأجنبية قد تضاعف في مرحلة مابعد الاتفاق النووي بالرغم من تواضعه مقارنة بمستوى البورصة الايرانية.