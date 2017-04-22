حسب الإحصائيات الموجودة، فان صناعة سيارات صالون خلال الأشهر الـ11 من العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/ اذار)، سجلت نمواً ملحوظاً بمعدل 39% حيث تم تصنيع أكثر من مليون و138 ألفاً و800 سيارة .

وحسب آخر تقرير لمركز دراسات مجلس الشورى الإسلامي، فان بعض الأقسام والقطاعات في حقل الصناعة شاهد تحسناً في الإنتاج في العام الإيراني الماضي. وبالنظر إلى أداء ثلاث شركات رئيسية منتجة للسيارات وهي إيران خودرو وسايبا وبارس خودرو نجد أن إنتاج السيارات سجل نمواً ملحوظاً.

وحسب هذه الإحصائيات، كان إنتاج السيارات في الأشهر الـ11 من العام الإيراني الماضي قد وصل الى مليون و138 ألفاً و800 سيارة بحيث شهد نمواً بنسبة 39 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه.