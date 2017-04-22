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رقم الخبر: 191818 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 17:48 الاقسام: اقتصاد  
إيران تعزز علاقاتها التجارية‌ مع العراق وعمان

إيران تعزز علاقاتها التجارية‌ مع العراق وعمان

أعلن المدير العام لمكتب التجارة مع الدول العربية والأفريقية لمنظمة تنمية التجارة، عن برنامجه لرفع مستوى المبادلات التجارية مع العراق وعمان خلال العام الحالي.

وقال فرزاد بيلتن: إننا نسعى لتطوير علاقاتنا التجارية مع سلطنة عمان والعراق، حيث رأينا نمو المبادلات التجارية بين طهران ومسقط خلال العام الماضي بنسبة ضعفين ونخطط لرفعها عبر إعداد المشاريع المتعلقة بالاستثمارات المشتركة والخدمات التقنية والهندسية وتوسيع الصادرات. وأضاف: نعد برامج لتطوير تعاوننا الإقتصادي مع العراق عبر توسيع تصدير الخدمات التقنية والهندسية والخدمات الصناعية المشتركة لتحديث الصناعات والبلدات الصناعية في البلد الشقيق، فضلاً عن إعادة تفعيل المشاريع التي تم وقفها بسبب تواجد تنظيم داعش الإرهابي في الأراضي العراقية.

وصرح بأننا نسعى لإحياء علاقاتنا التجارية مع الدول العربية الأخرى التي شهدت انخفاضاً في هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة بسبب المسائل السياسية بما فيها قطر والكويت والسعودية.

 
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